Plusieurs centaines de manifestants réclament l’arrêt du chantier du canal Seine-Nord Europe

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Oisy-le-Verger, dans le Pas-de-Calais, pour dénoncer la poursuite du chantier du canal Seine-Nord Europe. Sous une forte chaleur et sous la surveillance d’un important dispositif policier, les manifestants ont critiqué un projet qu’ils jugent trop coûteux, néfaste pour l’environnement et inadapté aux défis climatiques.

Lancé en 2022, le canal Seine-Nord Europe doit relier d’ici 2032 le bassin parisien aux grands ports de la mer du Nord grâce à une voie navigable de 107 kilomètres. Ce projet vise à développer le transport fluvial de marchandises afin de réduire le recours au transport routier.

Les opposants dénoncent un projet « écocidaire »

Les organisateurs de la mobilisation, parmi lesquels le collectif Méga Canal Non Merci, les Soulèvements de la Seine et de la Terre, Extinction Rebellion et la Confédération paysanne, dénoncent une artificialisation des sols et des conséquences importantes sur la biodiversité ainsi que sur les ressources en eau.

Les manifestants contestent également l’explosion du coût du chantier et mettent en doute les bénéfices attendus en matière de report du transport de marchandises de la route vers la voie fluviale. Plusieurs banderoles appelaient à mettre fin à la bétonisation et à préserver les ressources en eau.

Les élus de gauche demandent un moratoire

Présente sur place, Stéphanie Bocquet, secrétaire régionale des Écologistes dans le Nord-Pas-de-Calais, a estimé qu’un moratoire était nécessaire afin de réévaluer le projet. Selon elle, les bénéfices annoncés pour le transport restent insuffisamment démontrés.

Le député La France insoumise Aurélien Le Coq a dénoncé un projet profitant avant tout aux intérêts de l’agro-industrie, tandis que sa collègue Anne Stambach-Terrenoir a jugé que cette infrastructure ne répondait plus aux enjeux du réchauffement climatique et de la gestion durable des ressources.

Un chantier maintenu malgré la contestation

La manifestation s’est déroulée sous la surveillance de près de 900 membres des forces de l’ordre. Le parcours initial, qui devait longer davantage le chantier, avait été refusé avant qu’un nouvel itinéraire ne soit finalement validé par les autorités.

La Société du Canal Seine-Nord Europe rappelle que le projet est le fruit de plusieurs décennies de concertation et affirme poursuivre le dialogue avec les différents acteurs. En parallèle de la manifestation, un village militant réunissant associations et collectifs est organisé jusqu’à dimanche dans le Nord autour de débats, d’ateliers et de concerts consacrés aux enjeux environnementaux et à l’avenir du projet.