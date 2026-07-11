Le Vatican excommunie les évêques de la Fraternité Saint-Pie X et leurs fidèles

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a prononcé jeudi l’excommunication de six évêques de la Fraternité Saint-Pie X, après que le groupe a ordonné quatre nouveaux évêques en défiance du pape Léon XIV. Les fidèles qui adhèrent formellement à cette organisation sont également frappés de la même sanction.

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a prononcé jeudi l’excommunication de six évêques de la Fraternité Saint-Pie X, après que le groupe a ordonné quatre nouveaux évêques en défiance du pape Léon XIV. Les fidèles qui adhèrent formellement à cette organisation sont également frappés de la même sanction.

Le Vatican a dégainé l’une des sanctions les plus lourdes du droit canon catholique. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a annoncé jeudi l’excommunication des quatre évêques fraîchement ordonnés par la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX), ainsi que des deux évêques qui ont conduit la cérémonie d’ordination non autorisée. Tous perdent leurs offices et honneurs ecclésiastiques.

La veille, la FSSPX avait procédé à cette ordination lors d’une cérémonie réunissant quelque 15 500 personnes près de son séminaire d’Écône, en Suisse, malgré une demande expresse du pape de ne pas le faire. Or, selon les règles strictes de l’Église catholique, seul le pontife peut autoriser la consécration de nouveaux évêques. Tout acte contraire constitue un « acte schismatique ».

Le décret romain va plus loin que la seule excommunication des six évêques : il déclare que ces derniers, ainsi que tous les fidèles qui adhèrent « formellement » à la Fraternité, sont en état de schisme avec l’Église catholique. Le schisme désigne une rupture grave et formelle au sein de la communauté catholique, tandis que l’excommunication prive l’individu des sacrements, du mariage selon les rites catholiques et de toute fonction ecclésiale.

Ces mesures annulent les concessions accordées par le passé par Rome pour tenter de ramener ce groupe dans le giron officiel de l’Église. Les relations entre la FSSPX et le Saint-Siège étaient déjà tendues depuis des décennies.

Fondée en 1970 par l’archevêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X regroupe des catholiques ultratraditionalistes opposés aux réformes introduites par le Concile Vatican II dans les années 1960. Ces réformes comprenaient notamment la célébration de la messe dans des langues autres que le latin et l’ouverture à l’œcuménisme, c’est-à-dire au dialogue avec d’autres confessions chrétiennes et d’autres religions.