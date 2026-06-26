Entrevue Religions

Le pape Léon XIV célébrera une messe géante à Paris le 26 septembre

26 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le souverain pontife présidera une célébration solennelle en plein air sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées lors de sa visite apostolique en France.

Le pape Léon XIV célébrera une messe géante à Paris le 26 septembre
Le pape Léon XIV célébrera une messe géante à Paris le 26 septembre

L’archevêque de Paris a confirmé l’organisation d’une messe présidée par le pape Léon XIV le samedi 26 septembre en début d’après-midi. La célébration se tiendra en plein air, sur la place de la Concorde et l’avenue des Champs-Élysées. Ce rendez-vous constituera le temps fort du voyage apostolique du souverain pontife en France, prévu du 25 au 28 septembre dans plusieurs villes du pays.

Un périple de quatre jours en France

Léon XIV se rendra dans des enceintes et points symboliques de Paris et du territoire français. La capitale accueillera notamment une rencontre entre le pape et Emmanuel Macron. Le diocèse de Paris a d’ores et déjà lancé une campagne d’information auprès des fidèles et ouvert une collecte de dons pour soutenir l’organisation de cet événement exceptionnel.

Après Paris, le programme papal prévoit un déplacement à Lourdes, haut lieu de pèlerinage marial, puis une visite en Moselle le lundi 28 septembre. L’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a adressé un message aux catholiques du diocèse concernant cette venue historique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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