Fraternité Saint-Pie X : le mouvement traditionaliste conteste son excommunication devant le Vatican

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a annoncé avoir engagé un recours contre la décision du Vatican ayant confirmé, le 2 juillet, l’excommunication de ses six évêques. Le mouvement traditionaliste conteste les sanctions prononcées après la consécration de quatre nouveaux évêques sans l’autorisation du pape, un acte que Rome considère comme une rupture avec l’autorité de l’Église catholique.

Dans un communiqué, la Fraternité indique avoir déposé, le 11 juillet, un recours préliminaire auprès du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, l’organisme du Saint-Siège à l’origine du décret d’excommunication. Selon le mouvement, cette démarche, prévue par le droit canonique, suspend provisoirement l’exécution de la décision dans l’attente de son examen.

Une procédure fondée sur le droit canonique

La Fraternité Saint-Pie X affirme exercer un droit reconnu par l’Église à toute personne ou institution estimant avoir été lésée par un acte administratif. Elle demande ainsi la révision de la décision du Vatican, qu’elle juge « injuste et invalide », tout en réaffirmant son attachement à l’Église catholique et son respect envers les autorités ecclésiastiques.

Le 2 juillet, le Vatican avait confirmé l’excommunication des six évêques de la Fraternité, estimant que la consécration de quatre nouveaux prélats sans mandat pontifical constituait un acte schismatique. Cette décision officialisait une nouvelle rupture entre Rome et ce mouvement catholique traditionaliste.

Un contentieux ancien avec Rome

Fondée en 1970 par l’archevêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X est depuis plusieurs décennies en désaccord avec les réformes issues du concile Vatican II (1962-1965). Le mouvement rejette notamment plusieurs évolutions liturgiques et doctrinales introduites par le concile et défend une vision très traditionnelle de l’Église et de la société.

Une première crise majeure avait déjà éclaté en 1988 lorsque Marcel Lefebvre avait consacré quatre évêques sans l’autorisation du pape Jean-Paul II, entraînant une première excommunication. Celle-ci avait finalement été levée en 2009 par Benoît XVI dans une volonté de rapprochement.

Une minorité influente dans le catholicisme

La Fraternité Saint-Pie X revendique environ 600 000 fidèles à travers le monde, plusieurs centaines de prêtres et un vaste réseau de séminaires, d’écoles et de lieux de culte. Malgré son influence dans certains milieux catholiques traditionalistes, elle demeure largement minoritaire au sein de l’Église catholique, qui rassemble près de 1,3 milliard de fidèles dans le monde.

Le recours engagé auprès du Dicastère pour la Doctrine de la Foi constitue une nouvelle étape dans le bras de fer opposant la Fraternité au Vatican. L’issue de cette procédure pourrait déterminer les suites canoniques de ce nouveau schisme entre le Saint-Siège et le mouvement fondé par Marcel Lefebvre.