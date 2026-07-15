Avignon : un homme tué par un policier municipal après un refus d’obtempérer

Un homme de 29 ans a été tué par un policier municipal dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet à Vedène, près d’Avignon (Vaucluse), à l’issue d’un refus d’obtempérer. Selon le parquet d’Avignon, le conducteur avait refusé de se soumettre à un contrôle vers 2 h 30 avant d’être pris en charge par la police municipale du Pontet. Sa fuite s’est achevée au niveau de l’échangeur Avignon Nord, où une seconde patrouille est venue prêter main-forte.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur aurait effectué plusieurs manœuvres dangereuses lors de son interception. Un véhicule de police municipale a été percuté et un agent, qui était descendu de son véhicule, a été roulé sur le pied. C’est au cours de cette intervention qu’un policier municipal a fait usage de son arme, atteignant mortellement le conducteur. Le parquet précise que la victime, originaire de la région aixoise, était déjà connue de la justice, notamment pour plusieurs précédents refus d’obtempérer.

Deux enquêtes ouvertes pour établir les circonstances du drame

Le parquet d’Avignon a ouvert deux enquêtes distinctes. La première porte sur des faits de refus d’obtempérer et de violences avec arme par destination sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, le véhicule étant considéré comme l’arme utilisée. La seconde concerne des faits de meurtre commis par une personne dépositaire de l’autorité publique afin de déterminer si l’usage de l’arme par le policier était conforme au cadre légal.

Selon les dernières statistiques du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), publiées en juin, les refus de contrôle routier ont progressé de 9 % en 2025 par rapport à l’année précédente, une augmentation principalement liée à la multiplication des refus d’obtempérer.