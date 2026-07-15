Sécheresse : les nappes phréatiques françaises s’épuisent sous l’effet des fortes chaleurs

Après un début d’année plutôt favorable grâce à une recharge hivernale satisfaisante, la situation hydrologique française s’est rapidement dégradée. Selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 93 % des nappes phréatiques sont désormais en baisse, conséquence du manque de précipitations efficaces, des épisodes de chaleur intense et de l’augmentation des prélèvements. Le phénomène touche presque tout le territoire et rappelle les grandes sécheresses récentes, même si la situation reste encore contrastée selon les régions.

Une dégradation rapide depuis le mois de juin

La baisse des réserves souterraines s’est accélérée avec le déficit de pluie observé depuis plusieurs semaines et les vagues de chaleur successives. Le BRGM explique cette « vidange des nappes » par une combinaison de facteurs : des sols de plus en plus secs, une évaporation importante liée aux températures élevées et des besoins en eau croissants, notamment pour l’agriculture.

Au 1er juillet 2026, plus de la moitié des points de surveillance affichaient un niveau inférieur aux normales de saison. Le contraste avec les mois précédents est marqué : fin mai, la situation était encore globalement plus favorable, avant que le mois de juin ne provoque une chute rapide des réserves disponibles.

Certaines zones restent toutefois mieux préservées. En Île-de-France, dans l’Eure-et-Loir, la plaine du Roussillon ou encore certaines nappes de la Sarthe, les niveaux demeurent « modérément hauts » à « très hauts » selon le BRGM. Ces secteurs pourraient conserver une situation satisfaisante dans les prochains mois si les précipitations reviennent.

À l’inverse, plusieurs territoires connaissent déjà une tension importante. Le Massif central, l’Auvergne, le Limousin et une partie du Grand-Est présentent des niveaux jugés « très bas » et font l’objet d’une vigilance renforcée. Dans ces régions, les réserves souterraines sont particulièrement sensibles aux longues périodes sans pluie.

Des restrictions d’eau et des inquiétudes pour l’agriculture

Face à cette situation, les autorités ont commencé à limiter les usages de l’eau. Selon le ministère de la Transition écologique, 97 départements ont déjà pris des mesures destinées à réduire les prélèvements afin de préserver la ressource. Plusieurs dizaines de territoires sont placés en alerte ou en crise sécheresse, avec des restrictions pouvant concerner l’irrigation, certains usages domestiques ou encore les activités économiques.

Cette sécheresse précoce inquiète particulièrement le monde agricole. Les fortes températures ont accentué le stress hydrique des cultures et pourraient provoquer des pertes de rendement importantes. Dans un entretien accordé à France 24, l’hydrologue Yves Tramblay, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), estime que les conditions actuelles pourraient avoir des conséquences significatives sur certaines exploitations, notamment après plusieurs épisodes de chaleur extrême.

Le spécialiste souligne également que les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus intenses avec le changement climatique. Selon lui, l’adaptation passera notamment par une évolution des pratiques agricoles, une meilleure gestion des sols et une réflexion sur les cultures adaptées aux nouvelles conditions climatiques.

Pour les prochains mois, l’incertitude demeure. Le retour de pluies régulières pourrait permettre de ralentir la baisse des nappes en réhumidifiant les sols et en limitant les besoins en prélèvement. Mais après un début d’été marqué par une chaleur exceptionnelle, les réserves souterraines françaises abordent la suite de la saison avec une marge de sécurité réduite.