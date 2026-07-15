Affaire Lyhanna : Jérôme Barella devant le juge pour une mise en examen pour viol et meurtre

Jérôme Barella doit être présenté ce mercredi au juge d’instruction chargé de l’affaire Lyhanna. Selon les informations de BFMTV, le principal suspect a été extrait de sa cellule du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan afin d’être conduit devant le magistrat à Agen. Cette audition peut aboutir à sa mise en examen pour le viol et le meurtre de la collégienne de 11 ans.

Le suspect n’avait pas encore été interrogé par le juge sur les éléments découverts après la mort de Lyhanna. Sa dernière comparution remonte au 1er juin, quelques jours avant que le corps de l’enfant soit retrouvé dans un silo agricole, près de Puycasquier, dans le Gers.

Jusqu’à présent poursuivi pour enlèvement et séquestration

Jérôme Barella, également accusé de vous de violences par son épouse, avait été interpellé le lendemain de la disparition de Lyhanna, signalée le 29 mai à Fleurance. À l’issue de sa garde à vue, il avait été mis en examen pour « enlèvement » et « séquestration sur mineur de moins de 15 ans », puis placé en détention provisoire. À cette date, le corps de la collégienne n’avait pas encore été découvert et les résultats des examens médico-légaux n’étaient pas connus. Les qualifications de viol et de meurtre ne figuraient donc pas dans sa première mise en examen.

Le juge doit désormais l’interroger sur son éventuelle implication dans les violences sexuelles subies par Lyhanna et dans sa mort. Le magistrat devra ensuite décider s’il existe des indices graves ou concordants justifiant l’élargissement des poursuites.

L’autopsie a mis en évidence un viol, des lésions et des contusions

Les conclusions de l’autopsie ont établi que Lyhanna avait subi un viol. Des lésions et plusieurs contusions ont également été relevées sur son corps. La cause exacte de son décès n’avait toutefois pas encore pu être déterminée avec certitude lors de la communication de ces premiers résultats.

Le 24 juin, le procureur de la République d’Agen a pris un réquisitoire supplétif afin que l’instruction porte également sur les qualifications de « meurtre sur mineur de quinze ans, précédé ou accompagné d’un viol » et de « viol sur mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise ». Ces nouvelles qualifications criminelles exposent Jérôme Barella à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa responsabilité pénale devra être déterminée par l’instruction puis, en cas de renvoi, par une juridiction de jugement.

Une perquisition menée à son domicile le 6 juillet

Le 6 juillet, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Jérôme Barella à Montestruc-sur-Gers. Le suspect avait été extrait de prison afin d’assister aux opérations. Différents objets susceptibles d’avoir un lien avec la mort de Lyhanna ont été saisis. Leur nature n’a pas été détaillée. Ils doivent être analysés et comparés aux autres éléments matériels recueillis depuis la disparition de la collégienne. Cette perquisition a été réalisée plus d’un mois après la découverte du corps. Les résultats des examens effectués sur les objets saisis pourront être versés au dossier d’instruction.

Placé à l’isolement et soumis à une surveillance renforcée

Jérôme Barella est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il a été placé à l’isolement et fait l’objet d’une surveillance renforcée en raison d’un risque suicidaire. Des rondes sont effectuées toutes les trente minutes afin de contrôler son état. Il reste placé en détention provisoire dans le cadre de sa première mise en examen.