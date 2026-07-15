— Deux individus cagoulés tentent de cambrioler la maison de Lamine Yamal après France-Espagne

La maison de Lamine Yamal a été visée par une tentative de cambriolage, mercredi matin, quelques heures après la victoire de l’Espagne contre la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Deux individus cagoulés sont parvenus à escalader le mur entourant la propriété du jeune attaquant espagnol. Les deux suspects ont cependant été surpris par les agents chargés de la sécurité du domicile. Ils ont immédiatement pris la fuite et n’ont pas réussi à pénétrer à l’intérieur de la maison. Aucun vol ni aucune dégradation importante n’ont été signalés.

Les cambrioleurs mis en fuite par la sécurité

Les forces de l’ordre espagnoles ont confirmé qu’une tentative d’intrusion avait bien été constatée tôt dans la matinée. L’identité du propriétaire de la maison n’avait pas été rendue publique dans un premier temps, mais il a ensuite été établi que la propriété était celle de Lamine Yamal. Les enquêteurs doivent désormais exploiter les images de vidéosurveillance et recueillir les témoignages des agents présents sur place afin d’identifier les deux individus. Aucune arrestation n’avait encore été annoncée.

Une propriété autrefois occupée par Gerard Piqué et Shakira

La maison est connue en Catalogne pour avoir autrefois appartenu à Gerard Piqué et à Shakira, lorsque l’ancien défenseur du FC Barcelone et la chanteuse colombienne vivaient encore ensemble dans la région. Le domicile dispose d’un important dispositif de sécurité, qui a permis de détecter rapidement la présence des suspects et d’empêcher leur entrée dans l’habitation.

Une tentative quelques heures après la qualification de l’Espagne

Cette tentative de cambriolage s’est produite dans la nuit suivant la demi-finale remportée 2-0 par l’Espagne face à la France. Lamine Yamal avait participé au premier but espagnol et contribué à la qualification de la Roja pour la finale du Mondial. Le joueur se trouvait encore avec la sélection espagnole au moment des faits. Sa présence ou celle de membres de sa famille dans la propriété n’a pas été confirmée. Aucun blessé n’est à déplorer.