Argentine-Angleterre : à 39 ans, Lionel Messi affiche une vitesse de pointe supérieure à celle du Mondial 2022

À 39 ans, Lionel Messi reste le joueur décisif de l’Argentine. Le capitaine de l’Albiceleste a inscrit 8 buts en 6 matches dans cette Coupe du monde 2026 et partage la tête du classement des buteurs avant la demi-finale contre l’Angleterre, disputée ce mercredi à 21 heures à Atlanta.

La star de l’Inter Miami a encore joué 120 minutes lors du quart de finale remporté 3-1 après prolongation contre la Suisse. Étroitement surveillé par les défenseurs helvétiques, il a trouvé moins d’espaces que lors des tours précédents, mais il a conservé suffisamment de lucidité pour se procurer une dernière occasion dans le temps additionnel. Sa frappe a terminé au pied du poteau à la 92e minute.

Une vitesse maximale mesurée à 30,9 km/h

Ismael Galancho, nutritionniste personnel de Lionel Messi et spécialiste de la préparation physique liée à la nutrition, a dévoilé plusieurs données permettant de mesurer l’état du joueur. Lors du Mondial 2022 au Qatar, sa vitesse maximale avait été enregistrée à 29,38 km/h. Quatre ans plus tard, il a atteint 30,9 km/h depuis le début de la compétition, soit une progression supérieure à 5% selon les chiffres communiqués par son entourage.

La comparaison est d’autant plus folle que la vitesse maximale diminue normalement avec l’âge. Entre 2009 et 2015, au sommet de sa carrière européenne, Messi évoluait généralement entre 32,5 et 33,5 km/h, avec quelques pointes proches de 34 km/h. Il reste donc légèrement en dessous de ses meilleures années, mais la baisse constatée est beaucoup moins importante que celle habituellement observée après 35 ans.

Ismael Galancho résume ainsi le résultat obtenu : « Il est littéralement en meilleure forme physique sur ce Mondial que sur le précédent, même si quatre ans ont passé. » Le nutritionniste n’a pas détaillé l’intégralité du programme mis en place, mais il a souligné le travail et la discipline du joueur durant les dernières années.

Trois mois de doubles entraînements avec Rodrigo De Paul

Lionel Messi a préparé ce Mondial dès la reprise de la MLS, à la fin du mois de février. Pendant trois mois, il a doublé une partie de ses journées de travail avec Rodrigo De Paul, son coéquipier à l’Inter Miami et en sélection argentine. Après les entraînements collectifs du club, les deux joueurs effectuaient quotidiennement une séance personnalisée avec un préparateur physique. Le programme reposait notamment sur le renforcement musculaire, la puissance et l’intensité. Les charges ont été progressivement adaptées afin de leur permettre d’atteindre leur meilleur niveau au début de la Coupe du monde. Les résultats étaient déjà visibles avant le tournoi. Au cours du mois de mai, Messi avait marqué cinq buts et délivré sept passes décisives avec l’Inter Miami. De Paul avait inscrit deux buts et offert deux passes décisives sur la même période. Une surcharge musculaire avait toutefois contraint le capitaine argentin à observer quelques jours de repos à la fin du mois de mai. Il avait ensuite repris sans douleur avant le début de la compétition.

Une gestion très précise de ses courses

Messi ne court plus de la même manière qu’à 25 ans. Il limite les replis défensifs, participe peu au pressing permanent et passe une grande partie des rencontres à faible vitesse. Cette économie lui permet de conserver son explosivité pour les actions offensives. Contre la Suisse, il a parcouru 6 655 mètres à une vitesse inférieure à 7 km/h, soit 64,8% de sa distance totale. Aucun autre joueur présent sur le terrain n’avait couvert autant de terrain dans cette catégorie. Il a malgré tout produit l’équivalent de 85 sprints sur 90 minutes, davantage qu’Erling Haaland lors de son quart de finale et à seulement douze unités de Kylian Mbappé.

Sa pointe à 30,9 km/h dépasse les meilleures vitesses enregistrées dans cette compétition par plusieurs partenaires argentins beaucoup plus jeunes, dont Lautaro Martinez et Alexis Mac Allister. Elle reste également proche des performances de Harry Kane et Jude Bellingham, les deux principaux joueurs offensifs de l’Angleterre.

Messi choisit surtout les moments où il accélère. Depuis le début du tournoi, aucun joueur n’a terminé autant de conduites de balle d’au moins cinq mètres par un tir ou une passe créant une occasion. L’Argentin totalise 22 actions de ce type. Sa faible activité apparente sans le ballon masque donc une capacité intacte à augmenter brutalement son rythme lorsqu’un espace se libère.

Une hygiène de vie entièrement transformée

La longévité de Lionel Messi repose également sur une profonde modification de son alimentation. Durant les premières années de sa carrière, l’Argentin consommait régulièrement des pizzas, des hot-dogs, des sodas et de grandes quantités de viande rouge. La répétition des blessures musculaires et des problèmes gastriques l’a conduit à changer ses habitudes il y a une quinzaine d’années. Il suit depuis un régime beaucoup plus contrôlé et une routine quotidienne fondée sur le sommeil, le renforcement et l’activation musculaire.

8 buts avant de défier l’Angleterre

Cette préparation lui a permis de conserver son efficacité tout au long du tournoi. Avec huit réalisations, Messi demeure le meilleur buteur argentin et l’une des principales menaces pour l’Angleterre. Thomas Tuchel a reconnu que son équipe ne pourrait pas le neutraliser pendant toute la rencontre. Le sélectionneur anglais a même expliqué avoir envisagé un marquage individuel avant d’étudier d’autres solutions. À Atlanta, Lionel Messi disputera le premier match de sa carrière internationale contre l’Angleterre. Le vainqueur rejoindra l’Espagne en finale, dimanche 19 juillet dans le New Jersey.