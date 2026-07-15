France – Espagne : plus de 20 millions de téléspectateurs sur M6 malgré la défaite

La défaite de l’équipe de France face à l’Espagne (2-0), mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde 2026, n’a pas découragé les téléspectateurs. Bien au contraire. Diffusée en clair sur M6, la rencontre a réuni 20,24 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 73,1% de part d’audience, un niveau exceptionnel qui constitue tout simplement la meilleure audience de la télévision française depuis le début de l’année 2026. Au plus fort de la rencontre, l’audience a encore grimpé dans les dernières minutes de la première période. Malgré une prestation très décevante des Bleus, le rendez-vous a captivé près de trois téléspectateurs sur quatre devant leur écran.

Le précédent record de France–Maroc largement dépassé

Quelques jours plus tôt, le quart de finale remporté par la France face au Maroc avait déjà établi un premier record avec 16,1 millions de téléspectateurs et 72,8% de part d’audience sur M6. La demi-finale contre l’Espagne fait encore mieux, avec plus de 4 millions de téléspectateurs supplémentaires. Cette progression confirme l’engouement exceptionnel suscité par le parcours des Bleus durant cette Coupe du monde, jusqu’à cette élimination aux portes de la finale.

TF1 et France 2 balayées en prime time

Face à un tel événement, la concurrence n’a eu aucune chance. Les programmes proposés par TF1 et France 2 ont enregistré des audiences extrêmement faibles. Selon les premiers chiffres, TF1 s’est contentée d’environ 3% de part d’audience, tandis que France 2 est tombée autour de 2%, des niveaux rarement observés en première partie de soirée face à une compétition sportive de cette ampleur.

Les chiffres de M6, attendant beIN Sports

Comme pour tous les matches de l’équipe de France durant cette Coupe du monde, la rencontre était également diffusée sur beIN Sports, détenteur de l’intégralité des droits de la compétition. À ce stade, l’audience réalisée par la chaîne cryptée pour cette demi-finale n’est pas encore connue. Le chiffre de 20,24 millions de téléspectateurs concerne uniquement la diffusion de M6.