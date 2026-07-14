— Didier Deschamps mauvais perdant: «Est-ce que l’arbitre a le niveau pour une demi-finale de Coupe du monde?»

Didier Deschamps a vivement critiqué l’arbitrage après la défaite de l’équipe de France contre l’Espagne, mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde. Battus 2-0 et privés de finale, les Bleus ont quitté la pelouse avec le sentiment d’avoir été dominés, mais aussi lésés sur plusieurs décisions. Au micro de M6, le sélectionneur français a directement remis en question le niveau de l’arbitre choisi pour diriger cette rencontre : « Après, je pose une question et je ne vais pas y répondre : est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? »

Didier Deschamps a estimé que plusieurs décisions avaient été prises au détriment de la France, durant cette demi-finale mais également lors des précédents matchs de la compétition : « On en a eu quelques-uns et je ne vais pas y répondre. Et ce n’est pas parce qu’on a perdu aujourd’hui que je dis ça, mais il y a eu certaines situations… Souvent en notre défaveur aussi. »

Une critique de l’arbitrage injuste et peu habituelle de la part du sélectionneur français￼, et qui témoigne de son impuissance et de sa frustration face à une Espagne qui a dominé les Bleus dans tous les domaines.

Des critiques déjà formulées pendant le match

Le sélectionneur avait affiché son mécontentement avant même le coup de sifflet final. À la mi-temps, alors que la France était menée, il avait contesté l’origine du premier but espagnol et reproché à l’arbitre de ne pas sanctionner suffisamment les fautes de la Roja. La France n’a toutefois jamais réussi à renverser le rapport de force. L’Espagne a conservé la maîtrise du ballon, limité les possibilités offensives françaises et puni les erreurs des Bleus. Le deuxième but a définitivement placé les joueurs de Didier Deschamps dans une situation très difficile.

Malgré ses reproches envers l’arbitre, le sélectionneur a reconnu que les premières causes de la défaite étaient françaises : « La première raison, c’est qu’on a été un peu en dessous et moins dangereux offensivement qu’on aurait pu l’être. Avec quelques erreurs techniques et des passes qui auraient pu amener des situations et des occasions. »

« On a été un ton en dessous sur le plan technique »

Didier Deschamps a admis que ses joueurs avaient manqué de précision et de maîtrise face à une équipe espagnole plus à l’aise techniquement. Les Bleus ont perdu plusieurs ballons dans des zones où ils auraient pu accélérer et n’ont pas suffisamment inquiété le gardien adverse : « Il y a évidemment beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis parce qu’on avait beaucoup d’ambition. Même s’il faut être logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est d’abord de notre faute. »

Le sélectionneur a également reconnu que l’Espagne avait produit davantage au cours de cette demi-finale : « Sur ce match-là, l’Espagne a montré quelque chose de plus. Je n’enlève rien à la qualité de cette équipe d’Espagne qui a maîtrisé son sujet. »

Une attaque française trop peu dangereuse

La France n’est jamais parvenue à installer durablement son jeu dans le camp espagnol. Les attaquants ont touché peu de ballons dans des positions favorables et les transmissions vers l’avant ont souvent manqué de précision. Didier Deschamps a regretté ces erreurs techniques qui ont empêché son équipe de se créer davantage d’occasions : « Il faut l’accepter, c’est le très haut niveau, même si ça fait mal. C’était la dernière étape avant cette possible finale. »

Cette élimination a provoqué une profonde déception dans le vestiaire. Les Français étaient venus avec l’ambition de disputer une troisième finale mondiale consécutive après celles de 2018 et 2022. Leur parcours s’est arrêté face à une Espagne plus efficace et plus régulière.

Saliba n’a pas pu terminer la rencontre

Le sélectionneur a aussi évoqué l’état physique de son groupe. Il pensait ses joueurs suffisamment remis des efforts fournis lors des tours précédents, mais William Saliba n’a pas pu aller au terme du match : « Je pensais qu’on avait plutôt bien récupéré. Mais William Saliba ne peut pas continuer… Ce sont des éléments qui ne vont pas dans le bon sens pour nous. »

Didier Deschamps a rappelé que l’enchaînement des rencontres, les déplacements et les conditions de cette Coupe du monde avaient éprouvé les organismes : « Forcément, il y a eu des complications liées à cette compétition ici pour toutes les équipes. »

Deschamps promet de jouer la petite finale « à fond »

Éliminée de la course au titre, la France doit désormais disputer le match pour la troisième place. Didier Deschamps a assuré qu’il ne négligerait pas ce dernier rendez-vous, malgré la douleur provoquée par la défaite : « On va du coup jouer la petite finale. On va la jouer, ça n’enlève rien à tout ce qui a été fait. »

Le sélectionneur veut terminer la compétition par une victoire et préserver le bilan général du parcours français : « Je suis à fond, je vais préparer le match avec les joueurs… Avec l’objectif de tout faire pour aller au bout. »

Didier Deschamps refuse de réduire la Coupe du monde des Bleus à cette élimination. Il reconnaît néanmoins que l’échec est difficile à accepter après avoir atteint la dernière marche avant la finale : « On n’a pas réussi, la déception est là. Elle est forte. C’est une Coupe du monde, mais je ne vais pas enlever ce qu’on a fait de bien et de très bien. »