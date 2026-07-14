Angleterre – Argentine : Ismail Elfath, «arbitre préféré de Messi», désigné pour la demi-finale

La FIFA a officiellement désigné l’Américain Ismail Elfath pour diriger la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée mercredi à Atlanta. L’arbitre de 43 ans sera assisté de ses compatriotes Corey Parker et Kyle Atkins, tandis que l’Italien Maurizio Mariani officiera comme quatrième arbitre et Daniele Bindoni comme arbitre assistant remplaçant. Cette désignation concerne l’une des affiches les plus sensibles du tournoi, tant par la rivalité historique entre les deux sélections que par le contexte entourant le parcours de l’Argentine depuis le début de la compétition.

Un arbitre expérimenté des grandes compétitions

Né au Maroc avant de s’installer aux États-Unis, Ismail Elfath est arbitre international FIFA depuis plusieurs années. Il avait déjà participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar et compte désormais plusieurs rencontres arbitrées lors du Mondial 2026. Depuis le début de cette édition, il a notamment dirigé les rencontres Pays-Bas – Japon, Uruguay – Espagne et Norvège – Brésil. Son expérience des grandes affiches a pesé dans le choix de la commission des arbitres de la FIFA.

Le Daily Mail met en avant les statistiques de Messi avec Ismail Elfath

En Angleterre, la désignation d’Ismail Elfath a immédiatement fait réagir. Le Daily Mail souligne que Lionel Messi n’a encore jamais connu la défaite dans une rencontre arbitrée par l’Américain, «arbitre préféré de Messi». Le tabloïd britannique rappelle également que cette nomination intervient alors que de nombreuses critiques circulent déjà sur les réseaux sociaux, certains internautes avançant, sans apporter d’éléments factuels pour l’étayer, que le tournoi serait favorable à l’Argentine. Le journal présente ces réactions comme des théories relayées en ligne et non comme des faits établis, tout en relevant que la nomination d’Elfath ne manquera pas d’alimenter les débats avant cette demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.

Des polémiques déjà nombreuses autour de l’Argentine

La désignation d’Elfath arrive alors que plusieurs décisions arbitrales prises lors des précédents matches de l’Argentine ont provoqué de vives réactions. Le huitième de finale contre l’Égypte puis le quart de finale face à la Suisse ont donné lieu à des contestations, notamment concernant plusieurs décisions arbitrales et l’utilisation du protocole VAR. Ces épisodes ont nourri un débat international sur l’arbitrage de cette Coupe du monde.

Une rencontre sous très haute surveillance

Angleterre et Argentine entretiennent l’une des rivalités les plus fortes de l’histoire du football mondial. Entre le quart de finale de 1986 marqué par la Main de Dieu de Diego Maradona, les retrouvailles de 1998 et les nombreux épisodes qui ont suivi, chaque confrontation entre les deux nations est particulièrement scrutée. Chaque décision arbitrale sera donc observée avec une attention particulière. La FIFA a choisi un arbitre habitué aux grands rendez-vous pour gérer une rencontre où la moindre décision pourrait avoir une importance capitale dans la course vers la finale de la Coupe du monde 2026.