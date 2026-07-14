Aide à mourir : Sébastien Lecornu annonce un recours devant le Conseil constitutionnel

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé qu’il saisirait le Conseil constitutionnel après l’adoption de la loi sur l’aide à mourir. Cette démarche vise à faire examiner la conformité du texte à la Constitution avant sa promulgation, alors que ce projet de loi continue de susciter de vifs débats éthiques, juridiques et politiques.

Sébastien Lecornu estime que plusieurs dispositions méritent un contrôle approfondi des Sages, notamment au regard des principes constitutionnels encadrant le droit à la vie, la protection des personnes vulnérables et les garanties apportées aux patients comme aux professionnels de santé. La saisine du Conseil constitutionnel suspend la promulgation de la loi jusqu’à la décision de l’institution.

Un contrôle de constitutionnalité avant l’entrée en vigueur

Le Conseil constitutionnel devra désormais déterminer si les dispositions adoptées par le Parlement respectent les exigences de la Constitution. Il pourra valider intégralement le texte, censurer certains articles ou formuler des réserves d’interprétation avant son éventuelle entrée en vigueur.

Après plusieurs mois de débats parlementaires autour de la création d’un droit à l’aide à mourir, un texte distinct de celui consacré aux soins palliatifs. L’examen de la loi a profondément divisé les responsables politiques, les professionnels de santé et les associations, faisant de cette réforme l’un des principaux sujets sociétaux de la législature.