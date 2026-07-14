Maroc : le journaliste Ali Lmrabet interpellé pour « diffusion de fausses informations »

Le journaliste franco-marocain Ali Lmrabet a été interpellé dimanche 12 juillet à son arrivée à l’aéroport de Tanger, en provenance d’Espagne. Selon son épouse, il est poursuivi pour « diffusion de fausses informations » et « atteinte aux institutions ». À ce stade, le parquet marocain n’a pas communiqué officiellement sur cette affaire.

Âgé de 66 ans, Ali Lmrabet vit depuis plusieurs années à Barcelone et figure parmi les principales voix de la presse indépendante marocaine. Il avait déjà été interdit d’exercer le journalisme au Maroc entre 2005 et 2015 à la suite d’une condamnation pour diffamation liée à des déclarations sur les Sahraouis des camps de Tindouf, un sujet particulièrement sensible dans le royaume.

Une figure de la presse critique

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) a indiqué que le journaliste devait être transféré à Casablanca pour être entendu par la Brigade nationale de la police judiciaire avant une présentation devant le procureur. Selon son épouse, Ali Lmrabet lui a indiqué faire l’objet de plusieurs avis de recherche pour les faits qui lui sont reprochés.

Fondateur des hebdomadaires Demain Magazine et Doumane, interdits en 2003, Ali Lmrabet avait été condamné la même année à trois ans de prison, notamment pour « outrage au roi », avant d’être gracié en 2004. Depuis son installation en Espagne, il poursuivait ses activités journalistiques tout en restant critique à l’égard des autorités marocaines.