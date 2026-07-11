Netflix lance «100% Physique: France» avec Tibo InShape, Benoît Paire ou encore Cédric Doumbè

Netflix prépare une adaptation française de 100% Physique, la compétition sportive sud-coréenne dans laquelle cent candidats aux profils très différents s’affrontent lors d’épreuves particulièrement exigeantes. Tibo InShape, Estelle Mossely, Francis Ngannou, Cédric Doumbè, Hatik, Romane Dicko et Benoît Paire figurent parmi les premiers participants annoncés.

100 candidats pour une seule victoire

La plateforme a officialisé le projet avec une première vidéo montrant les bustes des candidats. Le tournage de 100% Physique : France a déjà commencé. La compétition réunira cent participants et ne conservera qu’un seul vainqueur au terme d’une succession d’éliminations. Le programme reprend le concept de Physical: 100, lancé en Corée du Sud en 2023. Des athlètes, des spécialistes des sports de combat, des militaires, des culturistes et des personnalités publiques y affrontent des défis fondés sur la force, l’endurance, la vitesse, l’agilité, l’équilibre et la résistance mentale. Chaque participant possède un buste en plâtre reproduisant son torse. Lorsqu’il est éliminé, il doit détruire cette statue avec une masse. Cette cérémonie accompagne le départ de chaque candidat et constitue l’un des éléments les plus reconnaissables du programme.

Francis Ngannou et Cédric Doumbè parmi les combattants

Netflix a réuni plusieurs figures françaises et internationales des sports de combat. Francis Ngannou, ancien champion des poids lourds de l’UFC, participera à l’émission. Le Camerounais affrontera notamment Cédric Doumbè, ancien champion du monde de kick-boxing désormais engagé en MMA. La boxeuse Estelle Mossely, championne olympique à Rio en 2016, complète ce groupe. Les différences de gabarit, de discipline et de préparation physique auront une place centrale dans les confrontations. Les combattants disposeront d’un avantage dans les épreuves de puissance et de duel, mais le format peut également favoriser des candidats plus rapides, plus endurants ou plus légers.

Romane Dicko, Amandine Buchard et Luc Abalo au casting

Le judo sera représenté par Romane Dicko et Amandine Buchard. Habituées aux combats, aux efforts explosifs et au travail de préhension, les deux championnes feront partie des concurrentes les plus expérimentées dans les affrontements directs. L’ancien handballeur Luc Abalo participera également à la compétition. Son explosivité, sa détente et sa mobilité pourront lui permettre de rivaliser dans des épreuves mêlant vitesse, coordination et puissance. Le sprinteur Christophe Lemaitre apportera un profil tourné vers l’accélération et les efforts courts. Le tennisman Benoît Paire figure lui aussi parmi les candidats dévoilés. Sa présence ajoute une discipline davantage fondée sur l’endurance, les déplacements répétés, la coordination et les changements de direction.

Tibo InShape face aux sportifs de haut niveau

Les athlètes professionnels ne seront pas les seuls à participer. Tibo InShape, connu pour ses contenus consacrés à la musculation, au sport et à la préparation physique, tentera de résister aux différentes épreuves. Ragnar Le Breton, IbraTV, LeBouseuh, Henry Tran, Brawks, DaEtienne, Alexis Landot et Léo Primal ont également été annoncés. Ces créateurs de contenu présentent des profils variés, entre musculation, sports de combat, défis physiques, parkour et entraînement fonctionnel. Leur participation permettra de confronter des personnalités habituées aux salles de sport et aux défis filmés à des champions possédant plusieurs années de compétition au plus haut niveau. Netflix n’a révélé qu’une partie des cent candidats prévus pour cette première édition française.

Hatik, Bosh et Jean Gab’1 dans l’arène

Plusieurs artistes rejoindront également la compétition. Les rappeurs Hatik et Bosh participeront aux épreuves aux côtés de Jean Gab’1, acteur, rappeur et pratiquant de musculation de longue date. Le casting mêlera ainsi champions olympiques, combattants professionnels, anciens internationaux, artistes et personnalités d’Internet. Tous seront soumis aux mêmes règles, sans catégories de poids ni séparation systématique entre les hommes et les femmes, conformément au format original.

Une date de diffusion encore inconnue

Netflix n’a pas encore communiqué la date de lancement de 100% Physique : France. Le nombre d’épisodes, le montant de la récompense finale et l’identité d’un éventuel présentateur n’ont pas davantage été précisés. La plateforme annonce seulement une arrivée prochaine dans son catalogue. La production devra également révéler les autres candidats, la composition exacte des épreuves et les éventuelles adaptations apportées au programme pour cette édition française.