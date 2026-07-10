Présidentielle : l’Arcom supprime le «rattrapage» des temps de parole la nuit pour les radios et télévisions

L’Arcom a décidé de modifier les règles de comptabilisation du temps de parole des responsables politiques à la radio et à la télévision. À partir du 1er octobre, les prises de parole diffusées entre minuit et 5h59 ne seront plus prises en compte dans les relevés servant à contrôler le respect du principe d’équité entre les différentes formations politiques. Jusqu’à présent, les diffuseurs pouvaient intégrer ces interventions nocturnes dans leurs déclarations mensuelles. Une façon de contourner le règlement. Cette possibilité disparaîtra avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle.

Une mesure destinée à empêcher les compensations pendant la nuit

La tranche horaire concernée s’étend de 0h à 5h59, une période où les audiences sont les plus faibles. Chaque mois, les radios et les chaînes de télévision transmettent à l’Arcom le détail des temps de parole accordés aux responsables politiques. Le régulateur vérifie ensuite que leur répartition respecte le principe d’équité. Désormais, les interventions diffusées durant cette plage horaire seront exclues de ce calcul.

Une nouvelle règle avant l’élection présidentielle

Cette mesure entrera en application le 1er octobre, plusieurs mois avant l’élection présidentielle. Les médias devront donc adapter leur suivi des temps de parole afin que les interventions destinées à être comptabilisées soient diffusées en dehors de cette plage nocturne.

La décision fait suite au dossier Radio France

Cette évolution fait suite à la mise en demeure adressée en juin à Radio France par l’Arcom. Le régulateur reprochait au groupe public d’avoir sous-représenté en journée le Rassemblement national sur la période de janvier à mars, qui incluait les élections municipales. Près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter avait été diffusé entre minuit et 5h59. Sur France Info, cette proportion dépassait 70%. Radio France avait expliqué cette situation par une erreur technique. Sans convaincre personne…

À compter du 1er octobre, ces interventions nocturnes ne pourront plus être utilisées pour équilibrer les relevés de temps de parole transmis à l’Arcom. Cette modification obligera les radios et les télévisions à concentrer les prises de parole comptabilisées sur les horaires où les programmes sont effectivement suivis par le public.