Roland-Garros 2027 : France Télévisions veut diffuser le tournoi en simultané sur France 2 et France 3

France Télévisions prépare un changement important dans la diffusion de Roland-Garros. Le groupe public veut proposer une retransmission simultanée du tournoi sur France 2 et France 3 pendant les dix premiers jours de l’édition 2027. L’objectif est clair : offrir davantage de tennis en direct aux téléspectateurs, avec plus de choix à l’antenne et moins de bascules d’une chaîne à l’autre.

Jusqu’ici, la couverture télévisée reposait surtout sur une alternance entre les antennes. France 2 diffusait les matchs l’après-midi, avant un passage sur France 3 en fin de journée. Avec ce nouveau dispositif envisagé, les deux chaînes pourraient proposer des rencontres en même temps, ce qui permettrait de suivre plusieurs affiches sans attendre la fin d’un match ou un changement de programmation.

La fin possible de la bascule entre France 2 et France 3

Ce choix modifierait fortement les habitudes des téléspectateurs. La bascule entre France 2 et France 3 fait partie du paysage télévisuel de Roland-Garros depuis des années, mais elle oblige parfois le public à changer de chaîne en cours de rencontre. En cas de simultané, France Télévisions pourrait répartir les matchs selon leur intérêt sportif, leur court ou leur horaire, tout en gardant une exposition forte sur ses deux antennes nationales.

Le changement concernerait les dix premiers jours du tournoi, période la plus dense de Roland-Garros. C’est à ce moment-là que les tableaux masculin et féminin comptent le plus grand nombre de matchs, avec plusieurs rencontres importantes programmées en parallèle. Une diffusion sur deux chaînes permettrait donc de mieux couvrir les courts et de limiter les choix imposés aux téléspectateurs.

Un accord encore nécessaire avec la FFT

France Télévisions ne peut toutefois pas appliquer seule cette nouvelle organisation. Le groupe public doit proposer cette évolution à la Fédération française de tennis, qui reste décisionnaire sur le dispositif final de diffusion. Si la FFT donne son feu vert, Roland-Garros 2027 pourrait donc retrouver une couverture plus large sur les antennes de France Télévisions.

Le groupe public détient les droits de Roland-Garros jusqu’en 2027, dans un partage avec Prime Video. France Télévisions diffuse les matchs en journée, tandis que la plateforme conserve une partie spécifique de l’offre selon les accords en vigueur. Cette possible extension sur France 2 et France 3 s’inscrirait donc dans la dernière année du contrat actuel.

Un gain direct pour le public

Pour les téléspectateurs, l’intérêt est immédiat. Deux chaînes en direct, cela veut dire plus de matchs visibles gratuitement, plus de continuité et une meilleure lisibilité de la programmation. Lors des premiers tours, où les rencontres s’enchaînent sur plusieurs courts, cette double diffusion pourrait permettre de suivre davantage de têtes d’affiche, de Français engagés et de matchs serrés.

France Télévisions mise ainsi sur une couverture plus confortable et plus complète du tournoi. Si le projet est validé, Roland-Garros 2027 bénéficiera d’une exposition renforcée sur le service public, avec France 2 et France 3 mobilisées en même temps pendant la partie la plus chargée de la quinzaine.