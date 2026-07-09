Elie Semoun sur RTL : «La France insoumise est plus dangereuse que le Rassemblement national»

Elie Semoun était l’invité de RTL Matin ce jeudi matin. Venu à l’origine pour parler football, l’acteur et humoriste a aussi été interrogé sur la situation politique en France et sur son regard porté sur les grands partis du moment. Au cours de l’échange, il a pris une position courageuse sur La France insoumise et sur le Rassemblement national.

Questionné sur son opposition au RN, Elie Semoun a d’abord expliqué qu’il se définissait avant tout comme un opposant à LFI. Il a déclaré, de façon très directe, « Écoutez, je vais vous répondre comme un homme politique. Je suis surtout un opposant à LFI. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs qui nous écoutent et qui m’aiment bien. Mais là, franchement, je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché. Donc j’ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ce parti. »

Une déclaration sans filtre sur LFI

L’échange a ensuite pris un tour encore plus explicite lorsque le journaliste lui a demandé s’il considérait La France insoumise comme plus dangereuse que le Rassemblement national. À cette question, Elie Semoun a répondu sans détour par l’affirmative : « Oui. Écoutez, oui. Si il faut répondre à votre question, et je vous réponds sincèrement, j’ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, ce n’est pas une démocratie. Ça ne ressemble pas à une démocratie. »

L’antisémitisme au cœur de sa prise de position

Dans ses propos, Elie Semoun met particulièrement en avant la question de l’antisémitisme. C’est ce point qu’il invoque pour justifier son rejet de La France insoumise. Il dit ne plus pouvoir soutenir ni tolérer ce qu’il décrit comme un antisémitisme affiché. Difficile de lui donner tort…