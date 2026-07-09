Solidarité Sida lance un appel aux dons après l’annulation de Solidays : « Il pourrait ne pas y avoir de nouveau festival »

Annulé à la dernière minute le 26 juin en raison de la canicule qui a traversé la France fin juin, le festival Solidays a laissé Solidarité Sida dans une situation financière critique. Depuis le 2 juillet, l’association appelle aux dons pour assurer sa survie. Fondée en 1992 pour défendre les droits des personnes vivant avec le VIH, elle ne fonctionne ni avec des subventions ni avec des dons habituels : le festival constitue son principal levier de financement, représentant près de 70% de ses ressources annuelles. « C’est l’avenir de l’association et des nombreux programmes qu’elle accompagne dans 21 pays qui est en jeu », indique l’organisation dans un communiqué. Depuis sa création, les recettes du festival ont financé plus de 2 550 programmes de prévention contre le sida et soutenu des personnes malades dans plus de 42 pays via 250 associations partenaires.

« La première fois en France qu’un festival est produit et annulé dans son intégralité »

Luc Barruet, directeur et fondateur de Solidarité Sida, a confié à L’Humanité l’ampleur du choc. « L’annulation annoncée le matin même a été une source de frustration militante », dit-il, en soulignant qu’il n’existe pas de précédent en France pour un festival produit puis annulé dans son intégralité. À la différence de 2020, où l’annulation liée au Covid avait été anticipée et avait mobilisé moins de dépenses de production, l’édition 2026 avait été engagée financièrement dans sa quasi-totalité. « Si l’association ne se relève pas, il pourrait ne pas y avoir de nouveau Solidays », prévient Barruet, qui espère que des spectateurs renonceront à tout ou partie du remboursement de leur billet lors de l’ouverture de la plateforme prévue la semaine prochaine.

Une cagnotte Leetchi lancée par un créateur de contenu, déjà à 9 182 euros

Outre les dons directs sur le site de Solidarité Sida et l’achat de produits dérivés comme le maillot de foot Solidays, un créateur de contenu spécialisé dans la sensibilisation au VIH, @supersero sur Instagram, a lancé une cagnotte Leetchi dont « l’intégralité des fonds sera reversée à Solidarité Sida pour compenser les conséquences financières de l’annulation ». Elle avait déjà réuni 9 182 euros au moment de la publication des articles, sur un premier palier fixé à 10 000 euros. « Depuis l’annulation, nous avons constaté un vrai mouvement de générosité, avec beaucoup de dons et d’achats de produits du festival », observe Luc Barruet, pour qui « cette nouvelle épreuve ne sera pas surmontée sans vous ».