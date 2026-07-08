La Caverne du Pont-Neuf de JR : 6,4 millions de spectateurs et 535 000 visiteurs en seulement 13 jours

Le bilan de la Caverne du Pont-Neuf est impressionnant. L’installation monumentale de l’artiste JR, qui a fermé ses portes le 28 juin, a attiré 6,4 millions de personnes entre le 20 mai et le 28 juin, selon une estimation de Paris Je t’aime, l’office du tourisme parisien, établie à partir de données Orange Flux vision tourisme. Ce chiffre inclut les promeneurs qui ont découvert l’œuvre depuis les quais de Seine. Dans un communiqué commun, la Ville de Paris, la Fondation Christo et Jeanne-Claude, JR, l’Amicale des Ponts de Paris et l’office du tourisme soulignent que ces résultats sont « d’autant plus significatifs que la période aura été ponctuée par vingt et un jours de canicule intense », qui a incité les Parisiens à rester chez eux et poussé de nombreux voyageurs à annuler leurs séjours. À titre de comparaison, l’emballage de l’Arc de Triomphe par le neveu de Christo et Jeanne-Claude, il y a cinq ans, avait été vu par 6 millions de personnes.

535 000 visiteurs en 13 jours, soit plus que le Louvre au quotidien

L’ouverture intérieure de la Caverne, initialement prévue le 6 juin, avait été repoussée après que de puissantes rafales de vent et une averse de grêle avaient déchiré la toile extérieure le 2 juin. Après neuf jours de réparations effectuées dans des ateliers bretons, les premiers visiteurs ont pu entrer dans la structure le 15 juin. En treize jours d’ouverture seulement, 535 000 personnes ont traversé cette grotte en trompe-l’œil de 120 mètres de long, soit une moyenne de 41 154 visiteurs par jour, une fréquentation supérieure à celle du Louvre, limité à 30 000 visiteurs quotidiens. Plusieurs nationalités ont été surreprésentées par rapport à la même période en 2025 : les Argentins (+54,7%), les Canadiens (+23,3%) et les Américains (+14,1%). Sur le plan environnemental, les organisateurs avaient fixé un objectif de 90% de réemploi des matériaux. La structure intérieure sera conservée par le studio JR près de Paris, tandis que les plaques d’acier décarboné seront recyclées. La toile extérieure, elle, « aura une seconde vie à la hauteur des émotions partagées », selon le communiqué, « en France, à Paris comme en région », selon trois axes : relier, abriter et inspirer.