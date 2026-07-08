«Il n’y a pas eu les résultats escomptés» : le patron de RTL assume le départ de Thomas Sotto de la matinale

La matinale de RTL va changer de visage à la rentrée. Après deux saisons à la présentation, Thomas Sotto ne sera plus aux commandes de l’émission du matin. Le journaliste sera remplacé par Céline Landreau, appelée à reprendre cette tranche stratégique de la station. Hervé Béroud, patron de l’information du groupe M6, a expliqué les raisons de ce choix. Il lie directement cette décision aux audiences de la matinale, sans remettre en cause les qualités professionnelles de Thomas Sotto. Selon lui, l’émission n’a pas atteint les objectifs attendus.

Les audiences au centre de la décision

Hervé Béroud a salué le travail du journaliste tout en assumant le changement décidé par la direction. « C’est un journaliste remarquable, je lui souhaite le meilleur pour la suite, mais notre matinale n’a pas eu complètement les résultats d’audiences espérés », a-t-il déclaré. La décision n’a pas été présentée comme un choix simple. Hervé Béroud a reconnu qu’elle n’avait pas été « facile » à prendre, mais il a indiqué l’assumer. Le départ de Thomas Sotto apparaît ainsi comme une décision de direction, prise dans un contexte de réorganisation de l’antenne et de recherche de meilleurs résultats sur une tranche très exposée.

Thomas Sotto avait déjà fait ses adieux

Thomas Sotto avait fait ses adieux aux auditeurs de RTL le 3 juillet, après deux saisons passées à la tête de la matinale. Lors de ce départ, le journaliste avait laissé entendre que cette décision ne venait pas de lui. Il avait notamment déclaré qu’il fallait parfois « accepter des choses sans vraiment les comprendre ». Une phrase qui avait marqué son départ, en laissant apparaître une forme d’incompréhension face au choix de la station.La direction de RTL confirme désormais que le changement est bien lié à la trajectoire de la matinale et à ses performances d’audience. Aucun reproche personnel n’est formulé publiquement contre Thomas Sotto, mais le résultat de l’émission n’a pas été jugé suffisant.

Céline Landreau choisie pour reprendre la matinale

Pour remplacer Thomas Sotto, RTL a choisi Céline Landreau. Hervé Béroud a expliqué que cette décision avait été prise avec la direction de la station. Il estime que la journaliste correspond à l’identité de RTL et à ce que la radio veut porter à l’antenne. Il a déclaré qu’elle avait « l’ADN RTL en elle ». Il l’a aussi décrite comme une journaliste de proximité, capable d’incarner la matinale dans le ton et l’esprit attendus par la station.Ce changement marque une nouvelle étape pour RTL, qui veut relancer sa matinale à la rentrée. La tranche du matin reste l’un des rendez-vous les plus importants pour une radio généraliste, à la fois en audience, en image et en influence éditoriale.

Une rentrée sous pression pour RTL

Le départ de Thomas Sotto place RTL sous pression. La station modifie l’un de ses principaux rendez-vous après seulement deux saisons, avec l’objectif affiché de redonner de l’élan à sa matinale. Céline Landreau héritera d’une émission scrutée de près, dans un environnement radio très concurrentiel. Pour Thomas Sotto, cette fin d’expérience à RTL se referme sur une séparation décidée par la direction, malgré les compliments appuyés d’Hervé Béroud sur son travail et son parcours.