Ebola en RDC : le nombre de cas confirmés atteint 1 708, avec 580 décès recensés

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s’élève désormais à 1 708, dont 580 décès, selon les données gouvernementales publiées mercredi 8 juillet.

Cette nouvelle hausse confirme la progression de l’épidémie dans le pays, où les autorités sanitaires suivent l’évolution de la maladie et tentent de limiter sa propagation. Les chiffres communiqués incluent uniquement les cas officiellement confirmés par les services de santé.

La situation reste particulièrement préoccupante dans l’est de la RDC, une région déjà confrontée à d’importantes difficultés humanitaires. Des responsables ont notamment fait état d’au moins 30 décès dans un camp de personnes déplacées, faisant craindre une propagation rapide du virus dans des zones où les conditions sanitaires sont fragiles.

Les agents de santé poursuivent leurs opérations de surveillance, de prise en charge des malades et de prévention, notamment à travers des mesures de contrôle destinées à réduire les risques de transmission.

L’épidémie d’Ebola représente un défi majeur pour les autorités congolaises, qui doivent faire face à des contraintes logistiques et sécuritaires dans plusieurs zones touchées. La maladie, connue pour son taux de mortalité élevé, se transmet principalement par contact direct avec les fluides corporels de personnes infectées ou décédées.