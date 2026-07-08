Didier Deschamps annonce que la FIFA maintient le carton jaune de Michael Olise

Didier Deschamps a confirmé en conférence de presse que le carton jaune reçu par Michael Olise face au Paraguay n’a pas été annulé par la FIFA. À la veille du quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, le sélectionneur des Bleus a indiqué que l’instance internationale avait maintenu l’avertissement infligé au joueur français.

La Fédération française de football avait demandé l’annulation de ce carton, jugé contestable après le huitième de finale remporté par l’équipe de France contre le Paraguay. La réponse est désormais connue : Michael Olise conserve son avertissement. Didier Deschamps l’a annoncé publiquement devant les médias, confirmant que le recours français n’avait pas abouti.

Un carton jaune contesté contre le Paraguay

Michael Olise avait été averti dans le temps additionnel du match face au Paraguay, après un accrochage avec Matias Galarza. Le joueur paraguayen était tombé au sol en se tenant le visage, ce qui avait conduit l’arbitre à sanctionner le Français d’un carton jaune. Les images de l’action avaient rapidement suscité l’incompréhension du camp français. Elles ne montraient pas de contact évident au visage de Galarza. Malgré cette contestation, la FIFA n’a pas donné suite à la demande française et a choisi de maintenir la sanction.

Olise sous la menace d’une suspension

Cette décision a une conséquence directe pour Michael Olise. Le joueur français abordera le quart de finale contre le Maroc avec un carton jaune déjà inscrit à son dossier disciplinaire. En cas de nouvel avertissement, il serait suspendu pour une éventuelle demi-finale. Didier Deschamps devra donc composer avec cette situation dans un match à fort enjeu. Olise reste disponible pour affronter le Maroc, mais il devra éviter tout geste pouvant entraîner une nouvelle sanction. Cette menace disciplinaire concerne également d’autres joueurs français avertis lors du match précédent.

La France devra faire avec

L’annonce de Didier Deschamps met fin à l’incertitude autour du recours français. La FIFA ne reviendra pas sur le carton jaune de Michael Olise. Le joueur reste qualifié pour le quart de finale, mais sa situation disciplinaire devient un élément à surveiller de près.

Pour rappel, la France affronte le Maroc. E jeudi à 22h00.