Égypte-Argentine : Hossam Hassan, Mostafa Ziko et Ibrahimović dénoncent l’arbitrage et accusent la FIFA

La qualification de l’Argentine face à l’Égypte a déclenché une vague de réactions virulentes contre l’arbitrage. Au centre de la colère : un penalty généreux pour l’Argentine, le but égyptien refusé après intervention de la VAR pour une faute égyptienne au tout début de l’action, et un but argentin validé alors qu’il y avait une faute argentine également au début de l’action, mais qui elle n’a pas été sifflée. Après le coup de sifflet final, Hossam Hassan n’a pas retenu ses mots. Le sélectionneur égyptien a directement mis en cause le déroulement du match et les décisions arbitrales : « Je dirai ce que j’ai sur le cœur, quelles qu’en soient les conséquences, ce match était clairement truqué et le monde entier l’a vu. Et je veux ajouter une chose : s’ils voulaient à ce point qu’ils [l’Argentine] gagnent, pourquoi faire venir tout le monde pour participer ? »

Mostafa Ziko dénonce une injustice contre toute une nation

Mostafa Ziko, directement concerné par l’action litigieuse, a lui aussi exprimé sa colère. Le joueur égyptien estime que l’arbitre a privé son équipe d’un moment décisif et que la décision a pesé sur le destin de tout un pays. Sa réaction a été très forte, avec une référence directe à l’injustice ressentie par les Égyptiens : « L’arbitre est injuste, Dieu me suffit et Il est le meilleur des gestionnaires des affaires. Il gaspille les efforts d’une nation entière. La coupe est remise à l’Argentine. »

Zlatan Ibrahimović vise la FIFA et les décisions favorables à l’Argentine

La polémique a dépassé le seul camp égyptien. Zlatan Ibrahimović a également réagi en visant directement l’arbitrage et la FIFA. L’ancien attaquant suédois estime que l’Argentine bénéficie d’un traitement favorable récurrent en Coupe du monde. Il a notamment dénoncé le but refusé à l’Égypte et le nombre de penalties accordés à l’Argentine lors des derniers matchs de Coupe du monde : « Je ne comprends pas comment l’Argentine est toujours favorisée par la FIFA, ils ont clairement refusé un but légal de l’Égypte et ils ont accordé 8 pénalties à l’Argentine lors des 12 derniers matchs de Coupe du monde, je ne comprends pas pourquoi les autres pays laissent faire. »

Une polémique qui écrase la qualification argentine

Sur le terrain, l’Argentine a poursuivi sa route. Mais autour du match, le débat s’est immédiatement déplacé vers l’arbitrage. Le but refusé à l’Égypte, l’intervention de la VAR et la fin de rencontre favorable aux Argentins ont provoqué une contestation massive. Hossam Hassan parle de match truqué. Mostafa Ziko affirme que les efforts d’une nation entière ont été gâchés. Zlatan Ibrahimović accuse la FIFA de favoriser l’Argentine. Trois réactions différentes, mais une même idée : pour eux, l’Égypte n’a pas seulement perdu contre l’Argentine, elle a aussi perdu contre des décisions arbitrales jugées déterminantes.