Coup dur pour le prince Harry : la justice rejette son procès contre le Daily Mail

Le prince Prince Harry et plusieurs autres personnalités britanniques ont subi un revers judiciaire majeur mardi. La Haute Cour de Londres a rejeté l’ensemble de leurs poursuites pour atteinte à la vie privée contre l’éditeur du Daily Mail, mettant un terme à l’une des dernières grandes batailles judiciaires engagées par le duc de Sussex contre la presse britannique.

Le fils cadet du Charles III, installé en Californie mais présent au Royaume-Uni au moment du jugement, mène depuis plusieurs années une série de procédures contre différents groupes de presse. Il accuse de longue date certains médias britanniques d’avoir abusé de leur pouvoir et d’avoir porté atteinte à sa vie privée.

Au cours du procès, Harry avait notamment rappelé sa conviction que le traitement réservé à sa mère, Diana, princesse de Galles, par les médias avait contribué aux circonstances ayant conduit à sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997. Il avait également comparé cette situation à celle vécue par son épouse, Meghan, duchesse de Sussex, affirmant que le Daily Mail avait fait de sa vie « un véritable enfer ».

Le prince Harry avait pourtant obtenu plusieurs succès judiciaires ces dernières années, notamment contre l’éditeur du Daily Mirror, ainsi qu’à la suite d’un accord conclu avec la branche britannique du groupe de presse de Rupert Murdoch. La décision rendue mardi constitue toutefois une défaite importante dans sa campagne contre les médias.

L’avocat spécialisé dans les médias Mark Stephens a estimé que, malgré les précédents succès du duc de Sussex, cette affaire devait conduire à une réflexion sur l’évolution du paysage médiatique, qu’il juge très différent de celui de l’époque de la princesse Diana.

Dans une déclaration publiée en son nom et en celui de sa co-plaignante, Doreen Lawrence, mère de Stephen Lawrence, Harry a dénoncé une décision constituant selon lui « un blanchiment complet et évident ». De son côté, le directeur du Daily Mail a salué ce jugement comme une « victoire écrasante », une décision qui pourrait marquer la fin des principales procédures judiciaires engagées par le prince contre la presse britannique.