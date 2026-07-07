Guerre en Ukraine : Trump affirme qu’un accord de paix « se rapproche » après ses échanges avec Poutine et Zelensky

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu’une solution à la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de quatre ans, était « plus proche que les gens ne le pensent ». Cette déclaration intervient après des discussions téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avant un sommet de l’OTAN prévu à Ankara.

Donald Trump a indiqué qu’il comptait aborder le conflit ukrainien lors des discussions organisées cette semaine en Turquie avec les dirigeants des pays membres de l’Alliance. Il n’a toutefois pas expliqué sur quels éléments il se basait pour estimer qu’une issue au conflit était désormais envisageable.

Ses déclarations interviennent alors que la Russie a lancé, dans la nuit suivante, une nouvelle vague d’attaques contre l’Ukraine. Des missiles et des drones russes ont frappé Kiev et sa région, faisant au moins 28 morts selon les informations communiquées après les bombardements.

À Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a affirmé que la position américaine sur la manière de résoudre le conflit n’avait pas changé. Il a indiqué que Vladimir Poutine et Donald Trump avaient convenu de poursuivre leurs contacts « dans un avenir proche ».

Selon Dmitri Peskov, le président américain reste constant dans son approche et demeure ouvert aux informations transmises par le dirigeant russe. « Toutes ces inventions selon lesquelles il changerait d’avis comme une girouette sont fausses », a déclaré le porte-parole du Kremlin, assurant que Trump avait une vision stable de la situation.

De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré au Financial Times avoir le sentiment que Donald Trump percevait désormais la guerre sous un angle différent, notamment en raison des récents succès ukrainiens. Il a également qualifié leur échange téléphonique du week-end de « très bon ».

Le président ukrainien a notamment évoqué les opérations ukrainiennes de drones à longue portée visant des infrastructures pétrolières russes, qui auraient contribué à provoquer des pénuries de carburant en Russie. Selon Zelensky, ces actions pourraient avoir influencé la perception du conflit par Donald Trump.

Donald Trump doit rencontrer Volodymyr Zelensky mercredi en marge du sommet de l’OTAN à Ankara. Un responsable américain a indiqué que l’objectif de cette réunion était de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre, ajoutant que Trump pourrait également reprendre contact avec Vladimir Poutine après son échange avec le président ukrainien.