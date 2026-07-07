El Niño : le prochain épisode pourrait battre tous les records d’intensité

Le prochain phénomène El Niño s’annonce d’une violence exceptionnelle. Un expert de référence en climatologie tire la sonnette d’alarme : l’épisode à venir pourrait pulvériser tous les records d’intensité enregistrés jusqu’ici. Les modèles de prévision actuels, plus fiables que jamais, convergent vers ce scénario alarmant qui laisse entrevoir des bouleversements climatiques majeurs à l’échelle planétaire.

Des impacts redoutés sur plusieurs continents

El Niño, ce phénomène océanique et atmosphérique qui réchauffe les eaux du Pacifique équatorial, provoque régulièrement des perturbations météorologiques dramatiques. Sécheresses dévastatrices, inondations meurtrières, cyclones plus fréquents : ses conséquences touchent plusieurs continents. Si les projections se confirment, cet épisode dépasserait en magnitude ceux de 1997-1998 et 2015-2016, déjà considérés comme historiques.

Des outils de prévision plus performants

La fiabilité inédite des prévisions constitue une nouveauté majeure selon l’expert interrogé. Les outils de modélisation climatique ont considérablement progressé ces dernières années, permettant d’anticiper avec davantage de certitude l’arrivée et l’ampleur du phénomène. Cette capacité prédictive accrue doit permettre aux États concernés de mieux se préparer aux impacts à venir, même si l’ampleur attendue de cet El Niño pose des défis sans précédent aux autorités.