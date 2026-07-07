«Tu sais quoi faire» : un instructeur se suicide en plein vol, son élève pose seule le Cessna

Une élève pilote de 22 ans a réussi à poser seule un avion d’entraînement après la chute mortelle de son instructeur en plein vol, en Argentine. Le drame s’est produit samedi, dans une zone rurale proche de Toledo, dans la province de Córdoba, lors d’un vol d’instruction à bord d’un Cessna C-150. L’instructeur, Leandro Andrés Bertazzo, 42 ans, se trouvait aux côtés de la jeune femme lorsque les faits se sont produits. L’appareil avait décollé de l’aérodrome Coronel Olmedo pour une séance de formation. En plein vol, l’homme est sorti de l’avion dans des circonstances que l’enquête doit encore établir.

L’élève pilote garde le contrôle et rejoint la piste

Restée seule aux commandes, la jeune femme a maintenu l’appareil en vol et a réussi à rejoindre l’aérodrome pour atterrir sans être blessée. Elle a ensuite donné l’alerte. Le corps de l’instructeur a été retrouvé dans un champ, près de la zone indiquée après les recherches. L’élève possédait déjà une licence de pilote privé, mais elle avait encore peu d’heures de vol. C’est pour cette raison qu’elle devait voler accompagnée d’un instructeur ou d’un pilote de sécurité. Malgré le choc, elle est parvenue à appliquer les procédures et à ramener l’avion au sol.

Les derniers mots rapportés par la jeune femme

Dans son témoignage, la jeune femme affirme que Leandro Andrés Bertazzo lui aurait demandé de continuer le vol avant de quitter son siège. Il lui aurait dit : « Tu sais quoi faire, continue ». Elle a ensuite décrit un moment très précis : l’instructeur aurait retiré son casque, rangé certaines affaires, détaché sa ceinture, ouvert la porte de l’appareil, puis serait sorti du Cessna. Cette version constitue désormais un élément central de l’enquête.

Un instructeur expérimenté, connu dans l’école

Leandro Andrés Bertazzo était pilote de ligne, pilote commercial de première classe et instructeur de vol. Il travaillait depuis plusieurs années au sein de l’école Flying Parrot Córdoba, basée à Coronel Olmedo. Avant ce vol, il avait effectué une autre séance d’entraînement sans incident signalé. Le directeur de l’école a expliqué que personne n’avait relevé de comportement inhabituel avant le drame. L’instructeur était arrivé normalement à l’aérodrome, avait salué ses collègues et avait commencé sa journée de travail.

L’enquête doit établir la cause exacte de la chute

Les autorités cherchent à reconstituer minute par minute ce qui s’est passé dans le cockpit. Les enquêteurs doivent vérifier le témoignage de l’élève, l’état de l’avion, les communications avant l’atterrissage et les éventuels éléments techniques liés à la porte ou aux systèmes de sécurité. À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été annoncée. L’hypothèse d’un acte volontaire est évoquée dans la reconstruction du dossier, mais l’enquête reste ouverte et les expertises doivent encore préciser les circonstances exactes de la mort de Leandro Andrés Bertazzo.