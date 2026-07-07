Huit mois de prison après des menaces proférées contre le préfet de la Loire

Un homme de 56 ans a été condamné à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour avoir menacé le préfet de la Loire, François-Xavier Bieuville, à son domicile. Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, il a également été condamné à verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour menace et outrage envers un dépositaire de l’autorité publique.

Des faits survenus devant la résidence préfectorale

Selon les déclarations du préfet à l’audience, le quinquagénaire s’était présenté mercredi sur le mur d’enceinte de sa résidence officielle, vêtu d’un gilet jaune. Il lui aurait lancé plusieurs menaces et insultes avant de prendre la fuite. Le représentant de l’État a toutefois eu le temps de photographier la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé par le suspect.

Le prévenu évoque un message sur le climat

Originaire de la Haute-Loire, le prévenu a contesté avoir proféré des menaces. Il a expliqué devant le tribunal qu’il souhaitait uniquement transmettre un message lié à l’urgence climatique et a nié les faits qui lui étaient reprochés.

Les enquêteurs ont établi que cet infirmier, actuellement en arrêt maladie, était connu des services de police et de la justice pour plusieurs antécédents. Présenté comme proche de la mouvance des « Gilets jaunes », il a finalement été reconnu coupable par le tribunal.