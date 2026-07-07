Les représentants du personnel de RTE alertent sur les risques liés aux fortes chaleurs

Les représentants des salariés de RTE ont déclenché un droit d’alerte afin de signaler les risques que les épisodes de canicule feraient peser sur les infrastructures du réseau électrique et sur la sécurité des agents. Selon la Confédération générale du travail, plusieurs équipements seraient insuffisamment adaptés à la hausse des températures.

Des mesures de protection réclamées

Le syndicat évoque notamment l’explosion de deux appareils dans un poste électrique du Finistère fin juin, alors que des agents d’astreinte se trouvaient à proximité. Les représentants du personnel demandent le recensement des équipements les plus exposés ainsi que la mise en place de périmètres de sécurité pour limiter les risques lors des interventions.

La direction minimise l’ampleur de la situation

RTE confirme qu’un incident impliquant deux appareils de mesure est bien survenu dans le poste électrique de Squividan, dans le Finistère, mais affirme qu’aucun dommage n’a été constaté pour les personnes ou les installations. L’entreprise assure également qu’aucun incendie provoqué par ses ouvrages n’a été recensé durant la récente vague de chaleur.

Le gestionnaire du réseau rappelle enfin que son programme d’investissement prévoit 24 milliards d’euros d’ici à 2040 afin de moderniser les infrastructures et de les adapter aux effets du changement climatique, notamment face à la multiplication des épisodes de fortes chaleurs.