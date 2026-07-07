Deux explosions près de l’hôtel d’Emmanuel Macron à Damas, l’Élysée assure que le président est « sain et sauf »

Deux explosions ont retenti ce mardi matin à proximité de l’hôtel où le président français Emmanuel Macron avait passé la nuit à Damas, en Syrie. Selon l’Élysée, le chef de l’État est « sain et sauf » et poursuit normalement son déplacement officiel. Les déflagrations se sont produites après son départ de l’hôtel Four Seasons pour rejoindre le palais présidentiel où il devait rencontrer le président syrien Ahmad al-Charaa.

D’après des sources de sécurité syriennes, une première bombe avait été dissimulée dans une benne à ordures, tandis qu’une seconde se trouvait dans un véhicule stationné à proximité. Des témoins ont aperçu un important panache de fumée et les forces de sécurité ont rapidement bouclé le secteur, tandis que plusieurs ambulances étaient dépêchées sur place.

Cette visite d’Emmanuel Macron est historique puisqu’il s’agit du premier déplacement d’un dirigeant d’une grande puissance occidentale en Syrie depuis la prise du pouvoir par la coalition dirigée par Ahmad al-Charaa. Le président français avait déjà reçu son homologue syrien à l’Élysée en 2025 afin de soutenir la transition politique engagée dans le pays.

Le contexte sécuritaire demeure particulièrement tendu. Jeudi dernier, un attentat à la bombe dans un café du centre de Damas avait fait dix morts. Malgré ces nouvelles explosions, l’Élysée a confirmé que le programme de la visite présidentielle était maintenu.