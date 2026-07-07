Trois femmes découvrent à l’âge adulte qu’elles sont demi-sœurs grâce à un même donneur en Angleterre

Pendant des années, Natasha, Gemma et Helen ont grandi en pensant connaître leur histoire familiale. Ce n’est qu’après avoir réalisé des tests ADN, à la fin de leur vingtaine ou au début de la trentaine, qu’elles ont appris qu’elles avaient été conçues grâce au même donneur de sperme. Leur découverte les a conduites à tisser un lien très fort, au point de se surnommer aujourd’hui les « Sperm Sisters ».

Conçues avant l’encadrement du don de gamètes au Royaume-Uni en 1991, les trois femmes expliquent avoir longtemps ignoré leurs origines biologiques. Après avoir été mises en relation par des plateformes de tests ADN, elles racontent avoir immédiatement ressenti une proximité inattendue, découvrant des traits de caractère, des centres d’intérêt et même des expériences de vie étonnamment similaires.

Un plaidoyer pour davantage de transparence

Leur enquête personnelle leur a également permis d’identifier leur père biologique, avec lequel elles ont établi un premier contact décrit comme bienveillant. Elles rappellent qu’au Royaume-Uni, les personnes conçues par don après la réforme de 2005 peuvent, à leur majorité, accéder à l’identité de leur donneur, une possibilité qui n’existait pas au moment de leur naissance.

Les trois demi-sœurs ont lancé un podcast afin de partager leur parcours et de sensibiliser le public aux questions liées au don de gamètes. Elles estiment que les enfants conçus de cette manière restent encore peu entendus dans le débat public et appellent les familles à davantage de dialogue sur leurs origines.