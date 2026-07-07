Les investissements dans les fintech françaises repartent à la hausse, mais profitent à une poignée d’acteurs

Les jeunes entreprises françaises de la finance ont levé 1,25 milliard d’euros au premier semestre 2026, soit une progression de 51 % par rapport à la même période l’an dernier. Selon l’Observatoire de la fintech, il s’agit du meilleur début d’année enregistré depuis 2022. Cette dynamique est toutefois largement portée par trois opérations majeures réalisées par Alan, Pennylane et Morpho, qui concentrent à elles seules près des trois quarts des montants levés.

Malgré cette hausse des financements, le nombre d’opérations continue de reculer. Seules 28 levées de fonds ont été recensées au cours des six premiers mois de l’année, un niveau historiquement bas. Les investisseurs privilégient désormais des entreprises plus matures, capables de démontrer rapidement leur rentabilité, au détriment des jeunes pousses encore en phase de développement.

Un secteur en pleine recomposition

L’étude relève également une accélération des mouvements de concentration, avec 16 opérations de fusion-acquisition depuis janvier. Dans le même temps, vingt fintechs françaises ont cessé leurs activités, illustrant les difficultés rencontrées par les entreprises les plus fragiles dans un contexte de financement plus exigeant.

Aucune fintech française n’a fait son entrée en Bourse depuis le début de l’année. Parmi les sociétés régulièrement citées comme candidates potentielles figurent Qonto, Alan, Pennylane et Ledger. L’écosystème français de la fintech rassemble aujourd’hui près de 560 entreprises, représentant environ 40 500 emplois.