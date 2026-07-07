Le gouvernement révise à la baisse la croissance 2026 à 0,7%

Le gouvernement a abaissé ce mardi sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7%, un niveau nettement inférieur aux anticipations précédentes. Cette révision à la baisse reflète les difficultés persistantes de l’économie française, frappée de plein fouet par une inflation qui continue de peser sur l’activité. L’exécutif reconnaît ainsi que la reprise économique sera plus lente qu’espéré, malgré les mesures déjà annoncées pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et l’investissement des entreprises.

L’inflation continue de peser lourdement

La hausse des prix, bien qu’en ralentissement, continue de rogner les marges des entreprises et de freiner la consommation des Français. Les secteurs de l’industrie et du bâtiment restent particulièrement exposés, tandis que les tensions sur les coûts de l’énergie et des matières premières maintiennent une pression forte sur l’ensemble de l’appareil productif. Cette conjoncture dégradée complique la tâche du gouvernement, qui doit composer avec des finances publiques déjà tendues et un déficit budgétaire sous surveillance européenne.

Cette prévision révisée interroge également sur la trajectoire de redressement des comptes publics. Avec une croissance aussi faible, les rentrées fiscales risquent d’être moins importantes que prévu, compliquant d’autant les efforts de réduction du déficit. Les partenaires sociaux et les observateurs économiques attendent désormais de voir quelles mesures concrètes seront mises en œuvre pour relancer durablement l’activité sans aggraver la dette publique.