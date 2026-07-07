Samsung prévoit une envolée de ses bénéfices grâce au boom de l’intelligence artificielle et à la demande en puces mémoire

Samsung Electronics prévoit une forte progression de ses résultats trimestriels, portée par l’explosion de la demande mondiale en technologies d’intelligence artificielle qui stimule les prix des semi-conducteurs et renforce la pénurie de puces mémoire.

Le géant sud-coréen a annoncé mardi s’attendre à un bénéfice d’exploitation multiplié par 19 au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance représenterait un niveau supérieur à l’ensemble des bénéfices cumulés enregistrés par l’entreprise au cours des trois dernières années.

Samsung estime son bénéfice d’exploitation trimestriel à 89 400 milliards de wons, soit environ 58,4 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes. Sur la même période un an plus tôt, le groupe avait enregistré un bénéfice d’exploitation de 4 700 milliards de wons.

Le chiffre d’affaires devrait également fortement progresser, avec une hausse estimée à 129 %, pour atteindre 171 000 milliards de wons.

Cette amélioration spectaculaire s’explique principalement par la demande croissante en composants nécessaires au développement de l’intelligence artificielle. Les investissements massifs des entreprises technologiques dans les infrastructures d’IA ont fait grimper les prix des mémoires, notamment les puces DRAM et NAND utilisées dans les serveurs et les équipements informatiques.

La demande pour les mémoires à large bande passante (HBM), essentielles aux systèmes d’intelligence artificielle avancés, continue également de soutenir la croissance du marché des semi-conducteurs.

Malgré ces résultats record, l’action Samsung a reculé jusqu’à 6,8 % après une forte progression enregistrée depuis le début de l’année. Les investisseurs restent attentifs aux perspectives du secteur, notamment aux capacités du groupe à maintenir sa croissance face à une concurrence accrue dans les technologies liées à l’intelligence artificielle.

Le groupe sud-coréen doit désormais confirmer sa position stratégique dans la course mondiale aux semi-conducteurs, alors que les géants technologiques accélèrent leurs investissements dans l’IA et les infrastructures numériques.