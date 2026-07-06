Elixir Aircraft lève 45 millions d’euros pour sa nouvelle gamme d’avions

L’avionneur Elixir Aircraft, installé à La Rochelle depuis sa création en 2015, vient de réaliser une levée de fonds record de 45 millions d’euros. Cette opération, qui mobilise des investisseurs publics et privés, doit permettre au constructeur charentais-maritime d’accélérer son développement international et d’augmenter ses capacités de production. La société spécialisée dans les avions légers bas carbone franchit ainsi une étape décisive dans son expansion commerciale.

Un nouvel avion de formation au programme

Les fonds récoltés financeront principalement le lancement d’une nouvelle gamme d’appareils, dont un avion de formation qui enrichira le catalogue actuel du constructeur. Cette diversification s’accompagne d’un regroupement stratégique de l’ensemble des sites de production à La Rochelle, ce qui doit optimiser la chaîne industrielle et soutenir la montée en cadence. L’entreprise rochelaise mise sur cette consolidation géographique pour renforcer son efficacité opérationnelle.

Avec cette injection de capitaux, Elixir Aircraft affirme son positionnement sur le marché de l’aviation légère à faible empreinte carbone. Le constructeur entend profiter de cet appui financier pour accélérer sa croissance à l’international et répondre à une demande croissante pour des solutions aéronautiques plus respectueuses de l’environnement. Cette levée illustre l’attractivité du secteur aéronautique français auprès des investisseurs, malgré un contexte économique incertain.