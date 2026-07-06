Berlin exclut de livrer des missiles Taurus à l’Ukraine, estimant que Kiev n’en a plus besoin

L’Allemagne ne prévoit pas de fournir de missiles de croisière Taurus à longue portée à l’Ukraine, estimant que le pays est désormais capable d’atteindre ses objectifs militaires avec ses propres systèmes, a déclaré dimanche le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

Dans une interview accordée au journal Bild, le ministre a affirmé qu’il ne pensait plus que l’Ukraine ait besoin de ces missiles de fabrication allemande, soulignant que les forces ukrainiennes utilisent déjà efficacement des drones à longue portée et d’autres systèmes développés localement.

Selon Boris Pistorius, ces capacités permettent à l’Ukraine de frapper des cibles en profondeur et de causer des dommages significatifs aux infrastructures russes. Il a estimé que ces résultats démontrent une « efficacité et une puissance de frappe » croissantes de l’armée ukrainienne dans le conflit en cours.

L’Ukraine demande depuis plusieurs mois la livraison de missiles Taurus, capables d’atteindre des cibles situées à plus de 500 kilomètres. Ces armes sont considérées comme particulièrement efficaces contre des infrastructures fortement protégées, comme des ponts ou des centres de commandement souterrains.

Toutefois, Berlin a jusqu’ici refusé ces livraisons, invoquant le risque d’une escalade du conflit et la crainte que ces systèmes puissent être utilisés pour frapper des cibles en territoire russe, ce qui pourrait impliquer directement l’Allemagne dans la guerre.

Cette position intervient alors que les alliés occidentaux continuent de débattre du niveau d’armement à fournir à Kiev, dans un contexte de guerre prolongée entre l’Ukraine et la Russie.