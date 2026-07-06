L’Australie et les Fidji renforcent leur alliance avec un traité de défense

L’Australie et les îles Fidji ont signé lundi un nouveau traité de défense destiné à renforcer leur coopération sécuritaire dans le Pacifique Sud, dans un contexte de rivalité croissante avec la Chine, qui cherche à accroître son influence dans la région. Baptisé « Océan de Paix », l’accord fait des Fidji l’un des rares pays liés à Canberra par un engagement de défense mutuelle, aux côtés des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie–Nouvelle-Guinée.

Le texte prévoit que les deux pays se consulteront en cas d’« événement lié à la sécurité » susceptible de menacer leur souveraineté. Les gouvernements australien et fidjien ont également conclu un second accord élargissant leur coopération à des domaines tels que la lutte contre le changement climatique, le développement économique et la résilience régionale.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a souligné que « la famille du Pacifique doit veiller elle-même à sa propre sécurité », illustrant la volonté de Canberra de consolider ses partenariats face aux ambitions stratégiques de Pékin.

Une réponse à l’influence croissante de la Chine

Depuis la signature en 2022 d’un pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, l’Australie a multiplié les initiatives diplomatiques dans le Pacifique. Elle a déjà conclu plusieurs accords avec la Papouasie–Nouvelle-Guinée, le Vanuatu et les Tuvalu, accompagnés d’un important soutien financier, afin d’offrir une alternative aux investissements et aux partenariats proposés par Pékin.

Le Premier ministre fidjien Sitiveni Rabuka a toutefois assuré que ce nouveau traité ne remettait pas en cause les relations entre Suva et la Chine. Selon lui, cet accord relève exclusivement du partenariat entre l’Australie et les Fidji et ne constitue pas une menace pour les liens entretenus avec Pékin.

Le traité prévoit enfin une clause d’adhésion ouverte à d’autres États insulaires du Pacifique. Des experts estiment qu’elle pourrait notamment concerner des pays disposant de forces armées permanentes, comme la Papouasie–Nouvelle-Guinée ou les Tonga, ouvrant la voie à un renforcement progressif de la coopération régionale en matière de sécurité.