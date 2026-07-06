L’Iran ferme l’espace aérien de Téhéran pour les funérailles d’Ali Khamenei

Les autorités iraniennes ont annoncé la fermeture complète de l’espace aérien de Téhéran lundi à l’occasion des principales cérémonies funéraires de l’ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Cette mesure exceptionnelle vise à sécuriser le cortège funèbre organisé dans la capitale.

Selon l’agence de presse iranienne ISNA, les vols se poursuivent normalement dans le reste du pays dimanche, mais tout le trafic aérien au-dessus de Téhéran sera suspendu lundi. Les opérations seront interrompues à l’aéroport international Mehrabad ainsi qu’à l’aéroport international Imam Khomeini pendant les cérémonies publiques.

Les autorités ont précisé que l’aéroport de Mehrabad reprendra ses activités dès mardi, tandis que celui d’Imam Khomeini restera fermé. Le 9 juillet, l’espace aérien au-dessus de la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, sera également fermé, tout comme les opérations de l’aéroport international Shahid Hasheminejad, à l’occasion de la cérémonie d’inhumation.

Hormis ces restrictions, les vols dans le reste de l’Iran se poursuivront normalement les 7 et 8 juillet. Seule la région de Mashhad sera concernée par des limitations le dernier jour des funérailles.

Ali Khamenei a été tué le 28 février lors d’une attaque conjointe menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, un événement qui a déclenché plusieurs semaines de guerre et une forte escalade des tensions au Moyen-Orient. Les cérémonies funéraires ont officiellement débuté vendredi en présence de nombreuses délégations étrangères et de responsables politiques de la région.

Le programme officiel prévoit le grand cortège funèbre à Téhéran lundi, avant des cérémonies à Qom le 7 juillet. La dépouille sera ensuite transférée à Bagdad, Nadjaf et Kerbala le 8 juillet, avant les funérailles et l’inhumation prévues le 9 juillet au sanctuaire de l’imam Reza à Mashhad, l’un des plus importants lieux saints du chiisme.