Le procès en destitution de Sara Duterte s’ouvre dans un Sénat profondément divisé aux Philippines

Le procès en destitution de la vice-présidente philippine Sara Duterte s’ouvre ce lundi dans un climat de fortes tensions politiques. Cette procédure, une première contre un vice-président dans l’histoire du pays, pourrait avoir des conséquences majeures sur l’élection présidentielle de 2028 et sur l’équilibre politique des Philippines.

Sara Duterte, fille de l’ancien président Rodrigo Duterte, est accusée d’avoir détourné des fonds publics, accumulé un patrimoine d’origine inexpliquée et proféré des menaces contre le président Ferdinand Marcos Jr., la Première dame et un ancien président de la Chambre des représentants. Elle rejette l’ensemble de ces accusations, qu’elle qualifie de politiquement motivées.

Pour être reconnue coupable, la vice-présidente devra être condamnée par au moins 16 des 24 sénateurs. Une condamnation entraînerait son inéligibilité et compromettrait sérieusement ses ambitions présidentielles pour 2028, alors qu’elle figure parmi les principales candidates dans plusieurs sondages.

Le procès intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les familles Marcos et Duterte, autrefois alliées lors de l’élection présidentielle de 2022. Les tensions se sont accentuées après l’arrestation de Rodrigo Duterte et son transfert devant la Cour pénale internationale, ainsi que les récentes luttes de pouvoir au sein du Sénat philippin.

Des analystes estiment que l’issue du procès dépendra autant des preuves présentées que de la perception de l’opinion publique. Ils soulignent que la crédibilité et l’impartialité de la procédure seront déterminantes pour préserver la confiance dans les institutions du pays, quel que soit le verdict rendu.