Trump rencontrera Zelensky et le président syrien en marge du sommet de l’OTAN

Le président américain Donald Trump rencontrera cette semaine son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le président syrien Ahmed al-Charaa à l’occasion du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, en Turquie. Ces entretiens s’inscrivent dans une nouvelle initiative diplomatique de Washington visant à relancer les discussions sur plusieurs dossiers internationaux majeurs.

Selon un haut responsable américain, Donald Trump s’entretiendra mercredi avec Volodymyr Zelensky afin d’examiner les moyens de mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie. L’administration américaine estime que les combats sont dans une impasse depuis plusieurs mois et souhaite donner un nouvel élan aux efforts diplomatiques.

Avant cette rencontre, le président américain doit s’entretenir mardi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, hôte du sommet de l’Alliance atlantique. Il rencontrera également le président syrien Ahmed al-Charaa avant de tenir une conférence de presse. La Maison Blanche n’a pas précisé les sujets qui seront abordés avec le dirigeant syrien.

Le sommet de l’OTAN sera notamment consacré à la guerre en Ukraine et au renforcement des capacités militaires des pays membres. Donald Trump devrait appeler les alliés à augmenter davantage leurs dépenses de défense et annoncer plusieurs accords militaires de plusieurs milliards de dollars.

Cette séquence diplomatique intervient quelques jours après un entretien téléphonique entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Le président américain avait alors proposé son aide pour tenter de trouver une issue au conflit en Ukraine, tandis que Kiev continue de plaider pour un engagement soutenu de Washington en faveur d’une solution négociée.