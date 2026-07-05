Sissi exclut toute « normalisation populaire » avec Israël sans la création d’un État palestinien

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé qu’il ne pourrait y avoir de « normalisation populaire » avec Israël tant qu’une paix juste ne mettrait pas fin à l’occupation des territoires palestiniens et ne permettrait pas la création d’un État palestinien indépendant. Il a réitéré la position du Caire lors d’un discours prononcé samedi dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte.

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration du siège du Commandement stratégique de l’État, le chef de l’État a estimé qu’« il n’y aura pas de paix durable, pas de véritable stabilité, et pas de normalisation populaire sans une paix juste qui mette fin à l’occupation, à l’injustice et à l’agression, qui restitue les droits à leurs propriétaires légitimes et qui assure la sécurité de tous ».

Selon Abdel Fattah al-Sissi, une telle paix offrirait aux peuples du Moyen-Orient la possibilité de vivre dans un climat de stabilité et de prospérité. Il a également appelé à soutenir le cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza depuis octobre 2025 ainsi que l’accord-cadre conclu récemment entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à leur conflit.

Le président égyptien a insisté sur la nécessité de préserver ces accords et d’empêcher toute tentative visant à les compromettre, estimant qu’ils constituent des étapes importantes vers une désescalade des tensions dans la région.

Au cours de son intervention, Abdel Fattah al-Sissi a également présenté le nouveau Commandement stratégique de l’État comme un outil majeur de modernisation des capacités militaires égyptiennes. Selon lui, cette structure dispose d’infrastructures technologiques avancées, de systèmes de communication sécurisés et de moyens renforcés de renseignement permettant une meilleure coordination entre les autorités politiques et les forces armées.

Le chef de l’État a enfin souligné que ce commandement ne serait pas uniquement chargé de la gestion des opérations militaires, mais jouerait également un rôle central dans la réponse de l’Égypte aux crises et aux situations exceptionnelles, en renforçant les capacités de décision et de coordination de l’État.