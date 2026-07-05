La Fraternité Saint-Pie-X espère un retour dans l’Église catholique sous un futur pape

Un prêtre de la Fraternité Saint-Pie-X (FSSPX), mouvement catholique traditionaliste récemment excommunié par le Vatican, a déclaré dimanche qu’il était convaincu qu’un futur pape finirait par réintégrer le groupe au sein de l’Église catholique. Cette déclaration a été faite lors d’une messe célébrée à Wil, dans le nord-est de la Suisse.

« Un jour, un autre pape ouvrira la porte et nous accueillera à nouveau. Tout comme le pape Benoît XVI », a affirmé le prêtre Georg Kopf devant les fidèles. Selon lui, la rupture actuelle avec Rome n’est pas définitive et pourrait être résolue sous un prochain pontificat.

La Fraternité Saint-Pie-X a été excommuniée après l’ordination de quatre évêques sans l’autorisation du pape Léon XIV. Le mouvement n’a pas exprimé de regrets après cette décision, estimant que le souverain pontife n’avait pas pris en compte ses préoccupations doctrinales.

Fondée en 1970 par l’archevêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie-X est implantée en Suisse mais compte des fidèles dans de nombreux pays. Le mouvement défend une pratique traditionnelle du catholicisme, célèbre la messe en latin selon l’ancien rite et rejette notamment le dialogue institutionnel avec les autres confessions chrétiennes et les religions non chrétiennes.

Cette crise rappelle un précédent historique. À la fin des années 1980, Marcel Lefebvre avait lui aussi consacré quatre évêques sans l’accord du pape, provoquant une excommunication. Celle-ci avait finalement été levée en 2009 par le pape Benoît XVI dans le cadre d’un rapprochement avec le mouvement.

Malgré la nouvelle rupture avec le Vatican, les responsables de la Fraternité Saint-Pie-X affichent leur espoir qu’un futur pape renouera le dialogue et permettra, à terme, leur retour au sein de l’Église catholique.