Reconduit à la tête du PCF, Fabien Roussel se rapproche d’une nouvelle candidature en 2027

Fabien Roussel a été largement reconduit dimanche au poste de secrétaire national du Parti communiste français lors du congrès du PCF organisé à Lille. Crédité de 70,1 % des suffrages, il renforce sa position à quelques semaines de la désignation du candidat communiste pour l’élection présidentielle de 2027.

Le dirigeant communiste a salué le choix des militants de maintenir une candidature issue du PCF pour le prochain scrutin présidentiel. Déjà candidat en 2022, il a confirmé être prêt à porter une nouvelle fois les couleurs de son parti. Les adhérents se prononceront le 6 septembre pour désigner officiellement leur représentant.

Des tensions persistantes à gauche

Cette stratégie continue de susciter des critiques au sein de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a regretté la perspective d’une candidature communiste autonome, estimant qu’elle risque de fragiliser son camp, comme lors de l’élection présidentielle de 2022.

Fabien Roussel rejette cette analyse et défend une ligne indépendante du PCF. Selon lui, l’absence d’un candidat communiste favoriserait davantage l’abstention que le rassemblement de la gauche. Il entend poursuivre sa stratégie de reconquête de l’électorat populaire en mettant en avant son projet politique et son identité propre.