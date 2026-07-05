Radio France répond à Jean-Luc Mélenchon après son appel au boycott de France Culture

Jean-Luc Mélenchon a relancé la polémique autour de France Culture en appelant les responsables politiques à ne plus participer à la matinale de la station. Le fondateur de La France insoumise estime que l’affaire du montage audio erroné le concernant a durablement entamé la confiance envers l’émission. Sur le réseau X, il a accusé le journaliste Guillaume Erner et ses collaborateurs d’être restés « impunis », malgré les mesures annoncées par Radio France.

L’origine du différend remonte au 24 juin, lorsqu’un extrait audio diffusé à l’antenne avait laissé croire que Jean-Luc Mélenchon avait tenu des propos comparables à ceux de Jean-Marie Le Pen. Il est apparu par la suite que l’enregistrement, issu d’un compte sur X, avait été tronqué. Guillaume Erner a présenté ses excuses et fait l’objet d’une sanction disciplinaire, tout en étant maintenu à l’antenne pour la prochaine saison.

Radio France invoque l’indépendance des médias

En réaction aux déclarations du dirigeant insoumis, Radio France a rappelé que le journaliste avait bien été sanctionné et a dénoncé des pressions politiques croissantes sur les médias publics. Le groupe a appelé l’ensemble des formations politiques à respecter l’indépendance de la presse, qu’il considère comme un principe essentiel du débat démocratique, à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

La polémique continue également d’alimenter les tensions au sein de France Culture. Après une réunion entre Guillaume Erner et la rédaction, la Société des journalistes de la station a estimé que la confiance restait rompue et que les explications apportées n’étaient pas suffisantes pour apaiser durablement les inquiétudes exprimées en interne.