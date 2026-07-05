Paul Pelosi accusé de délit de fuite après une collision en Californie

Paul Pelosi, époux de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi, fait face à une accusation de délit de fuite après un accident de la route survenu en Californie, ont indiqué les forces de l’ordre samedi.

Selon le bureau du shérif du comté de Napa, le véhicule conduit par Paul Pelosi aurait percuté une voiture stationnée. Les autorités affirment ensuite qu’il aurait quitté les lieux de l’incident, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure pour délit de fuite.

Les circonstances exactes de la collision n’ont pas été détaillées à ce stade. Les forces de l’ordre n’ont pas précisé s’il y a eu des blessés ni donné d’informations supplémentaires sur l’ampleur des dégâts matériels.

L’affaire est désormais entre les mains des autorités locales, qui poursuivent leur enquête afin de déterminer les responsabilités et les conditions dans lesquelles l’accident s’est produit.