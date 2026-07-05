Les États-Unis veulent abandonner les poursuites contre Gautam Adani, jugeant l’affaire trop difficile à mener

Le ministère américain de la Justice a annoncé samedi son intention d’abandonner les poursuites visant le milliardaire indien Gautam Adani. Selon les autorités, l’affaire concerne principalement des faits survenus à l’étranger, présente de faibles chances d’aboutir devant les tribunaux et ne correspond plus aux priorités actuelles du département.

Dans un document judiciaire, le ministère estime que les questions de compétence juridique constituent un obstacle majeur à la poursuite de la procédure. Il considère également que les éléments disponibles rendent les accusations difficiles à démontrer, réduisant considérablement les perspectives de succès de l’affaire.

Les autorités américaines soulignent par ailleurs que cette procédure est essentiellement liée à des activités menées hors du territoire des États-Unis. Elles estiment que les ressources du ministère doivent être concentrées sur des dossiers jugés plus conformes aux orientations actuelles en matière de lutte contre la criminalité.

Cette position marque un revirement important dans le dossier impliquant Gautam Adani, l’un des hommes d’affaires les plus influents d’Inde et président du groupe Adani. La décision finale sur l’abandon des charges revient désormais au tribunal chargé d’examiner la demande du ministère de la Justice.