Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré que le Royaume-Uni avait été « abandonné par ses dirigeants pendant longtemps », affirmant espérer que le prochain Premier ministre saura répondre aux attentes de changement exprimées par les électeurs.

Dans un entretien accordé au Sunday Times, Vance a estimé que la succession rapide des chefs de gouvernement britanniques était le symptôme de problèmes politiques plus profonds. Après la démission de Keir Starmer, le Royaume-Uni s’apprête à connaître son septième Premier ministre en une décennie. Andy Burnham est considéré comme le favori pour lui succéder.

« Le Royaume-Uni est un pays extraordinaire, mais il a été abandonné par ses dirigeants pendant longtemps », a déclaré Vance, ajoutant qu’il espérait que le futur chef du gouvernement mettrait en œuvre les changements structurels réclamés par la population.

Malgré ses critiques envers la classe politique britannique, le vice-président américain a réaffirmé son attachement à la relation privilégiée entre Washington et Londres. Il a souligné son affection pour le Royaume-Uni et assuré que les États-Unis continueraient à travailler étroitement avec le prochain gouvernement britannique, quel qu’il soit.

Les relations entre le président américain Donald Trump et Keir Starmer ont été marquées par plusieurs désaccords sur des dossiers internationaux, notamment l’Iran, Gaza et l’Ukraine. Toutefois, les deux dirigeants ont maintenu une coopération jugée constructive. Trump a salué les qualités personnelles de Starmer tout en critiquant sa politique, et a qualifié Andy Burnham de dirigeant « extrêmement libéral », notamment sur les questions énergétiques.

Vance a indiqué connaître moins bien Burnham, mais a assuré que l’administration américaine était prête à collaborer avec le futur Premier ministre afin de préserver la solidité de la relation entre les deux pays.