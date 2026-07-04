Miss MGI International Vanessa Pulgarín acclamée en héroïne en Colombie : le retour triomphal qui ridiculise Fátima Bosch

Vanessa Pulgarín est rentrée en Colombie comme une reine attendue. À l’aéroport, les images montrent une foule compacte : téléphones levés, caméras braquées sur elle, drapeaux colombiens, cris, sourires, bousculade d’enthousiasme…. Un véritable homecoming. La Colombienne revient avec un titre historique : elle est devenue la première gagnante de MGI All Stars, la nouvelle compétition lancée par l’organisation Miss Grand International. Elle a remporté la première édition à Bangkok, le 30 mai 2026, face à 55 autres candidates issues du monde des concours de beauté.

Vanessa Pulgarín, un sacre transformé en accueil national

La vidéo diffusée sur les réseaux montre une arrivée vécue comme un moment de fierté collective. Elle avance au milieu d’un mur de fans et de médias, entourée, filmée, applaudie. L’image est forte : une reine colombienne accueillie publiquement, sans se cacher, au contact direct de ceux qui sont venus la voir. Vanessa Pulgarín avait déjà représenté la Colombie à Miss Universe 2025 et s’était classée parmi les demi-finalistes, avant de rebondir sur MGI All Stars et d’y décrocher la première couronne de l’histoire du concours.

Le contraste brutal avec Fátima Bosch

La comparaison avec Fátima Bosch est immédiate. Là où Vanessa Pulgarín rentre sous les acclamations, Fátima Bosch avait vécu un retour beaucoup plus discret à Mexico. Son arrivée montrait une volonté manifeste d’éviter les questions et l’exposition médiatique, après la triche ayant entaché son élection de Miss Universe 2025. Son sacre s’était déroulé dans une édition lourdement marquée par les polémiques : irrégularités, départs de juges, tensions publiques avec des responsables du concours et climat de défiance autour de l’organisation.

Deux couronnes, deux images

D’un côté, Vanessa Pulgarín : visage découvert, foule autour d’elle, accueil populaire, drapeaux colombiens, ferveur visible. De l’autre, Fátima Bosch : retour discret, malaise médiatique, questions évitées, image défensive. La comparaison est terrible. Vanessa Pulgarín apparaît portée par son public. Fátima Bosch, elle, avait donné l’image d’une reine contestée et illégitime,

Une héroïne pour la Colombie

Le homecoming de Vanessa Pulgarín montre surtout une chose : son titre a été reçu comme une victoire nationale. La Colombie l’a accueillie en pleine lumière. Dans l’univers des concours de beauté, l’après-couronne compte autant que la victoire. Et sur ce terrain, Vanessa Pulgarín vient de frapper plus fort que Fátima Bosch, avec une l’image d’une reine acclamée, reconnue, et célébrée comme une héroïne.