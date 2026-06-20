La gagnante de MGI All Star, la Colombienne Vanessa Pulgarin Monsalve, fait sensation au Vietnam

Vanessa Pulgarin Monsalve poursuit son ascension sur la scène internationale. Gagnante de MGI All Star, la Colombienne a fait une apparition remarquée au Vietnam en défilant pour Minh Tuan Couture lors de la Vietnam International Fashion Week. Sur le podium, elle a porté l’une des créations les plus spectaculaires du show : une robe argentée entièrement brodée, accompagnée d’une coiffe bijou assortie. Une silhouette forte, pensée pour les projecteurs, qui a immédiatement imposé sa présence sur le runway.

Une silhouette de reine, taillée pour la scène

La robe portée par Vanessa Pulgarin Monsalve concentrait tous les codes du glamour de concours et de la couture de scène : bustier structuré, épaules dégagées, transparences travaillées, cristaux, broderies scintillantes et traîne légère. L’ensemble jouait sur une base nude et argentée, avec des détails lumineux dessinant la silhouette. La coiffe, elle aussi ornée, renforçait l’allure cérémonielle du look. Sur le podium, la Colombienne a livré une apparition très visuelle, parfaitement alignée avec l’univers spectaculaire de Minh Tuan Couture.

Un moment fort du défilé Minh Tuan Couture

La présence de Vanessa Pulgarin Monsalve a donné une dimension internationale au show. Déjà connue du public des concours de beauté grâce à son titre à MGI All Star, elle s’est imposée cette fois dans un cadre mode, face au public de la Vietnam International Fashion Week. La Colombienne faisait partie des silhouettes les plus mises en avant, notamment lors du final, aux côtés du créateur Minh Tuan Nguyen et des autres mannequins présents sur le podium.

Minh Tuan Couture confirme son lien avec l’univers des concours

Avec ce défilé, Minh Tuan Couture confirme son positionnement : une maison tournée vers les robes de gala, les scènes internationales et les personnalités issues du pageant. Le créateur vietnamien mise sur des pièces très travaillées, faites pour capter la lumière et marquer les images. En invitant la gagnante colombienne de MGI All Star à défiler au Vietnam, Minh Tuan Couture associe son univers couture à une figure déjà identifiée du glamour international.

La Colombie représentée sur un podium vietnamien

Cette apparition marque aussi une nouvelle étape pour Vanessa Pulgarin Monsalve. Après son titre à MGI All Star, la Colombienne élargit sa visibilité au-delà des concours de beauté et confirme sa place dans l’univers des grands événements mode. Au Vietnam, elle a incarné l’un des moments les plus forts du défilé Minh Tuan Couture : une rencontre entre le glamour colombien, la couture vietnamienne et la scène internationale. Avec cette apparition à la Vietnam International Fashion Week, Vanessa Pulgarin Monsalve prouve qu’elle reste l’un des visages à suivre de l’univers MGI.